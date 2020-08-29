Covid-19：德国柏林再现“反口罩”示威

民意调查结果显示，四分之三的德国民众同意政府为对抗Coronavirus所采取的措施，并予以遵守。但少数人予以批评，拒绝执行，并坚持上街谴责他们认为过分了的措施。继8月1日上一次动员2万人参加集会后，柏林街头周六再度出现“反口罩”示威民众。

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据本台RFI法广记者Pascal.T周六（2020年8月29日）发自柏林报道，周五晚间，一名上次示威的演讲者预言，周六的示威将是1945年以来历史的重要一天。

柏林示威禁令遭司法驳回

继上一次的集会四星期后，反口罩和反扩大Covid-19防疫措施的民众周六再次走上街头。而柏林在周三曾宣布禁止示威。市政府的理由是上一次8月1日集会没有遵守社交距离，存在公共卫生上的风险，但这一理由在周五被司法驳回。周六的集会有可能会出现极端情况。许多极右派团体也加入了这一动员。拒绝接受旨在限制Coronavirus蔓延措施的民众认为这阻碍了他们的自由。与极端者一起游行的人中，还包括反疫苗者 ˎ 嬉皮士 ˎ 阴谋论者和一些感到不安的德国民众。有人甚至把当前与犹太人遭纳粹迫害，相提并论。

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另据来自柏林的最新报道，8月29日周六的游行人数达到18 000人，与8月1日的上一次集会几乎旗鼓相当。

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