天津大学教授因经济间谍与窃取商业机密罪在美被判入狱18个月

在经历数年的审理过程后，美国圣何塞市加州北区联邦法院9月1日判处中国天津大学教授张浩18个月有期徒刑，指其犯下了窃取商业机密和经济间谍罪。

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据彭博社9月1日报道显示，41岁的中国学者张浩被控与南加州大学的一名同事共谋，通过开曼群岛的一家空壳公司窃取美国秘密并出售给向中国政府和军方。据悉，圣何塞市加州北区联邦法院主持了张浩的庭审。此次庭审没有陪审团，张浩的律师进行了“损害控制”辩护，承认了检方提出的要点。在8月31日的宣判听证会上，法官命令张浩向其盗窃行为的受害者（两家小科技公司）赔偿47.7万美元，并建议将他送往加州一个最低安全级别的监狱。张浩的律师对判决不予置评。

根据美国司法部在今年6月26日公布的案件信息显示，从 2010 年至 2015 年，张浩及同伙合谋并确实窃取了两家美国公司的商业机密，并指张浩与中国天津大学共谋，所窃之技术主要于手机及无线通讯装置中改善性能、减轻干扰。两间公司分别是总部位于加州圣何塞，专门设计和处理半导体的安华高科技（Avago），及位于马萨诸塞州的高性能模拟半导体的创新制造商 Skyworks。美国司法部称，两家公司的被盗取的技术，用了二十年开发研究。张浩窃取机密后，帮助天津大学和张浩在中国开设的公司，在价值数十亿美元的全球手机射频滤波器市场上进行不公平竞争。

对此，负责美国国家安全事务的助理司法部长德默斯（John C. Demers）表示，“被告与天津大学共谋，为了中国政府的利益，将包括自己僱主在内的许多美国公司的商业秘密带到中国。”北加州检察总长安德森 （David L. Anderson）亦称，“一个自由的国家自然是创新的。 没有哪个国家比美国更具创新能力。没有自由的国家无法与我们的创新相提并论，因此不可避免地必须诉诸盗窃。盗窃不是创新。 通过打击盗窃，我们保护创新和自由。”负责调查此案的美国联邦调查局特工约翰·贝内特（John F. Bennett）另提出，“虽然这起案件表明，少数员工为了中共的利益可以非常容易地合谋盗取知识产权，但张的定罪警告了我们的对手，联邦调查局和我们的合作伙伴仍在致力于积极调查和起诉这些罪行。”

据悉，张浩于2015年在前总统奥巴马时期发起的打击中国盗窃知识产权的行动中受到指控。这场行动一直延续到特朗普政府，主要针对的是在美国做研究的中国科学家和学者。据了解，张浩在2015年5月受邀前往美国凤凰城参加国际微波会议，他从中国乘搭飞机抵达美国，在洛杉矶国际机场入境时被捕，中国媒体称他是被美国“钓鱼执法”逮捕。他的妻子及天津大学曾发起募捐，筹款协助打官司，天津大学当时否认学校有不当获利行为，并称张浩是一个醉心研究的典型中国知识分子。此外，美国政府在2015年宣布提控张浩等六名中国公民从事经济间谍活动，但与张浩同时被起诉的其他五名中国公民从未被逮捕。