Covid-19 : 澳洲和巴西陷入经济衰退

澳大利亚自1991年以来，首次出现经济衰退。受Covid-19疫情影响，澳洲在今年第二季度的国内生产总值下降7%。巴西同期的降幅近10%。

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据本台RFI法广2020年9月2日周三法文报道，澳大利亚国内生产总值在今年第二季度下降7%，这是澳洲经济收缩最大的一个季度。澳大利亚统计局ABS指出，澳洲经济的表现通常极佳，那怕是在2008年全球金融危机期间，增长都没有中断。而Covid-19疫情及抗“疫”措施，造成了前所未有的经济萎缩。这是继今年一月至三月底第一季度出现0,3%降幅后，连续第二个季度下降。

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在南美巴西，据本台RFI法广记者Martin.B发自圣保罗报道，巴西在今年第二季度的国内生产总值降幅接近10%，与今年第一季度相比，降幅为9,7%；与去年第二季度相比降幅为11,4%。此外，疫情还造成巨大的社会冲击。一半的适龄劳动人口没有就业。为此，政府出台紧急措施，为近6000万人提供补贴，占人口总数30%。这一紧急补贴用于帮助穷人，支持消费。

这一补贴最初略高于100美元。但刚刚减半，不过可以一直拿到年底。巴西经济官员认为，现已走出衰退的谷底，今年底前可以控制损失，2021年就能重新踏上经济增长之路。

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