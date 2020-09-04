世卫: 抗击新冠疫情干扰应对非传染性疾病

世界卫生组织9月4日周五在《柳叶刀》上发布报告，呼吁各国政府应对新冠疫情同时采取行动，进行预防和控制如慢性呼吸系统疾病、癌症、糖尿病等非传染性疾病。目前全球只有6个高收入国家可以实现联合国可持续发展目标中到2030年把非传染性疾病早亡人数减少三分之一的目标。

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世界卫生组织今天在学术刊物《柳叶刀》上发布报告，关注新冠疫情对全球卫生系统的影响，指出全球只有六个国家在积极预防和控制心血管疾病、糖尿病、癌症等这些非传染性疾病方面做得到位，可以实现联合国可持续发展目标中到2030年把非传染性疾病早亡人数减少三分之一的目标。

报告指出包括卢森堡、挪威、丹麦、新西兰、韩国和新加坡六个高收入国家没有受到抗击新冠疫情的干扰，而其它几乎每个国家的卫生服务系统都受到了冲击，中低收入国家遇到困难最大，特别是低收入国家，如在癌症检查和治疗以及抗艾滋病毒等方面已经出现中断。

报告指出今年新冠疫情大流行，让这些慢性病患者受到严重影响，显示预防这些非传染性疾病的紧迫性。

世卫呼吁各国政府要采取实施政策，应对已成为威胁人类健康的“头号杀手”的非传染性疾病，降低死亡率。