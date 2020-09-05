郑永年发声明否认所有性骚扰指控：辞职与指控无关

新加坡国立大学东亚研究所前所长郑永年近日被指涉及两起非礼事件。对此，郑永年9月4日晚通过代表律师发表声明，否认了所有对他的性骚扰指控。

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据新加坡《联合早报》报导，在这两起非礼事件中，一起郑永年被警方严厉警告，他也正为此接受新加坡国立大学内部调查，但结果尚未出炉。另一起警方在调查后表明，不会采取进一步行动，案件因此了结。

报导称，新加坡国立大学发言人4日在答复该报询问时指，大学知道两起涉及郑永年（58岁）的事件，而就当中被警方严厉警告的那起，郑永年正接受国大的内部调查，调查结果尚未出炉。第一起涉及推特用户@Chary19513所阐述的事件，警方已在今年4月底完成调查，并给郑永严肃警告，而大学也展开内部调查，“鉴于内部调查还在进行，我们无法进一步置评。”

报导称，第二起是有关推特用户@44FFFF2所作的指控，“大学知道一名职员报警，指郑永年在2012年非礼她，但这名女职员没有向大学投诉。”该校发言人介绍称，警方调查后表明不会就第二起事件采取进一步行动，案件已经了结，“该职员最近合约期满，已离开东亚研究所”。新加坡国立大学强调，绝不容忍任何形式的性相关不当行为（sexual misconduct），职员若有这方面的指控，该校有完善的调查程序处理。

郑永年另在周五晚通过伊莱雅士事务所（Harry Elias Partnership）的代表律师许廷芳发表声明，表明不论是该女子（指@Chary19513）或其他人，他断然否认所有性骚扰的指控，并指出新加坡警察部队向郑教授发出的警告，“并没有构成罪责或事实的裁断”。

声明称，“过去几天，一些媒体报道一名东亚研究所女职员在推特上指郑永年在2018年性骚扰她和其他女职员，并说郑永年就非礼事件被（警方）警告，一些报道也提及郑永年向东亚研究所辞职的事。”据悉，除了否认指控和解释警告的含义，声明还指郑永年的辞职与相关的指责和投诉无关。“为了可以专注所喜好的研究工作，他决定接受新职务，才辞去东亚研究所所长一职。”

声明并说，郑永年已配合国大的调查工作，会尽所能继续给予合作。鉴于结果尚未出炉，现阶段不便置评。此外，“郑永年目前在考虑他的诉讼选项。”报导还提到，新加坡警方发言人前天证实在2019年5月13日，接获有关郑永年于2018年5月30日非礼一女子的报案。警方调查后咨询总检察署的意见，今年4月23日给予郑永年严肃警告。

据了解，郑永年来自浙江省余姚县，目前是香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长。他1997年到新加坡国立大学东亚研究所当研究员，2008年升任所长，2019年5月卸任，任期长达11年。