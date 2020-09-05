海地粮食危机恶化 超四百万人需救助

加勒比地区岛国海地有超过400万民众急需援助，这是海地当局与联合国的最新评估。如果说造成这一情况的部分解释是气候灾难，那社会政治危机也是原因。

广告 继续浏览后续

据本台Rfi法广周六（2020年9月5日）法文报道，上周的劳拉飓风（Laura）淹没了农田，造成海地南部最弱势群体的生活条件进一步恶化。海地超过25%的通货膨胀率造成民众贫困，食品补给供应困难。

世界粮食计划（PAM）和联合国粮农组织（FAO）在海地的食品安全协调员表示，贪污与社会政治危机要为这一人道灾难承担主要责任。

相关报道 Covid-19阴影下 农业未来十年展望

海地没有类似恐怖主义 ˎ 圣战组织和分离运动，却是全球粮食不安全性最严重的十个国家之一。海地也不存在因大规模跨边境人口流动而设立的难民营。海地却和一些非洲国家那样，国家结构很脆弱，在公共基础设施领域投资不足。

相关报道 加拿大有众多来自美国海地难民

«石油加勒比»丑闻

海地的社会政治危机源于 «石油加勒比»丑闻（Petrocaribe），瘫痪了有利于改善民众生活条件的投资。世界银行和欧盟在一定程度上都对继续投资持保留。预测认为，到2021年3月，近450万海地人将处于严重的粮食危机。

其它 / 台湾改变护照外观 与中国区分更明显