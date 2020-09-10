Covid-19 : 核酸检测呈阳未必一定传染

法国国家足球队门卫曼丹达（Steve Mandanda）没有参加最近一次集训，原因是他在间隔一个月里的两次核酸检测(PCR)呈阳性。卫生当局如今意识到，有越来越多的患者在病愈后的数月里，核酸检测依然呈阳。本台RFI法广科技组的一名记者就有亲身体会。

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本台RFI法广周四（2020年9月10日）刊出了科技组记者Alexis.B的一篇自述，介绍其在三月份法国首波Covid-19疫情爆发后遭感染的亲身经历。

据这名法国记者介绍，他在五月份封城结束后做的血液检测显示，其体内有抗体。而八月底外出采访前做的核酸检测结果显示，居然呈阳性。他因此被隔离两周，然后再次做核酸检测结果还是呈阳性。然后又等了一个星期，第三次做核酸检测结果才最终出现了大家所期待的阴性结果。

医生的解释是，这是三月份时遭感染后的病毒残余，六个月后居然还有病毒痕迹。法国巴黎大区93省Hôpital Avicennes的急诊部主任Frédéric.A认为，患者痊愈后，死去的病毒仍在自然排泄。检测时会呈阳性，但病毒已经完全失去了活力。这种现象在患者痊愈后可能会至少持续三个月。

核酸检测(PCR)的结果只有两种选项：阳性或阴性。检测结果呈阳性，并不等于此人正处于发病阶段，更不是指其具有传染性。法国目前强制实施隔离14天，不论患者是否传染。Frédéric.A教授认为，也许需要做更细致的分析，但无论如何不应该中断大范围的检测。

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