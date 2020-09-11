访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
西亚/黎巴嫩

黎巴嫩贝鲁特港火灾 红十字物资被毁

发表时间： 更改时间：

黎巴嫩贝鲁特港自由贸易区发生大型火灾。2020年9月10日星期四晚 Le feu avait baissé en intensité jeudi soir, mais il n'était toujours pas éteint après plusieurs heures d'opérations conjointes de la défense civile et des hélicoptères de l'armée.
黎巴嫩贝鲁特港自由贸易区发生大型火灾。2020年9月10日星期四晚 Le feu avait baissé en intensité jeudi soir, mais il n'était toujours pas éteint après plusieurs heures d'opérations conjointes de la défense civile et des hélicoptères de l'armée. AP Photo/Hussein Malla
作者： 尼古拉
4 分钟

位于西亚地中海沿岸的黎巴嫩，首都贝鲁特的港口继8月初发生造成近二百人死亡，6500多人受伤的连环大爆炸后，本周四又发生大火，港口自由贸易区被烧毁，红十字会存放当地数以千计的食品包裹和其它赈灾物资遭付之一炬。

广告

据本台RFI法广记者Paul.K周五（2020年9月11日）发自贝鲁特报道，黎巴嫩消防人员现在终于扑灭了贝鲁特港一天前的大火，但红十字会存放当地的赈灾物资：数以千计的食品包裹和50万升油被付之一炬。

相关报道 黎巴嫩-国际动员助贝鲁特灾后救援

许多当地人不再愿意原谅他们的领导人，尽管黎巴嫩总统迅速做出了反应，在夜幕降落之际就召集了国防高层会议，下令调查，并对港口的管理展开重组。

在社交媒体上，黎巴嫩民众表达他们的愤怒，各种传闻不断。伊斯兰教什叶派德鲁兹领袖在推特上予以谴责，他指控有人要烧毁证据以逃避惩罚。一名在8月4日连环大爆炸后辞职的议员认为，有人纵火，以阻止调查人员收集更多的证据。

黎巴嫩社会和政坛都有人呼吁开展一次国际调查，但当局予以否决。周四的火灾再次削弱了不久前才组成的黎巴嫩新政府。

其它Covid-19 : 智利清洁女佣将享失业保险

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。