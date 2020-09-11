黎巴嫩贝鲁特港火灾 红十字物资被毁

位于西亚地中海沿岸的黎巴嫩，首都贝鲁特的港口继8月初发生造成近二百人死亡，6500多人受伤的连环大爆炸后，本周四又发生大火，港口自由贸易区被烧毁，红十字会存放当地数以千计的食品包裹和其它赈灾物资遭付之一炬。

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据本台RFI法广记者Paul.K周五（2020年9月11日）发自贝鲁特报道，黎巴嫩消防人员现在终于扑灭了贝鲁特港一天前的大火，但红十字会存放当地的赈灾物资：数以千计的食品包裹和50万升油被付之一炬。

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许多当地人不再愿意原谅他们的领导人，尽管黎巴嫩总统迅速做出了反应，在夜幕降落之际就召集了国防高层会议，下令调查，并对港口的管理展开重组。

在社交媒体上，黎巴嫩民众表达他们的愤怒，各种传闻不断。伊斯兰教什叶派德鲁兹领袖在推特上予以谴责，他指控有人要烧毁证据以逃避惩罚。一名在8月4日连环大爆炸后辞职的议员认为，有人纵火，以阻止调查人员收集更多的证据。

黎巴嫩社会和政坛都有人呼吁开展一次国际调查，但当局予以否决。周四的火灾再次削弱了不久前才组成的黎巴嫩新政府。

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