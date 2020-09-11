Covid-19 : 智利清洁女佣将享失业保险

南美国家智利议会周三通过一项法律要求雇主必须为家庭佣工支付失业分担金。该国业界人士多年一直寻求获得这一社会福利，但最终在Covid-19疫情的冲击下得以实现。智利在数月前陷入了经济和卫生危机，近40%的家庭佣工失去了工作。疫情前，智利有近30万家庭雇佣，超过半数没有工作合同，几乎全部都是女佣。

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据本台RFI法广记者Justine.F周五（2020年9月11日）发自圣地亚哥的报道，在智利，富裕家庭，甚至一些中产家庭聘请全职佣工做家务：搞清洁，做饭及带孩子的情况依然比较常见。但在Covid-19疫情于三月份爆发以来，由于封城，部分女佣们要不迁到雇主家，要不就得回自己家，就算有工作合同，也不享有失业金。因为，到目前为止，智利没有强制要求雇主支付家庭佣工的失业分担金。

智利圣地亚哥地区的家庭女工工会领袖Luz.V就议会周三通过的这一新法律表示，工会此前一直没有能够获得失业福利，但疫情暴露了在这一方面上的不足。如今，终于达到了对雇员而言最低的社会保障水平：享有失业保险。

在Covid-19疫情爆发前，智利有近30万人从事家庭佣工，其中超过半数没有工作合同，而且几乎全部都是女佣，很多是移民或者是单亲妈妈。那些在过去几个月里失去了工作的女佣，有时似乎没有拿到过任何国家补助。

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