Covid-19: 波兰首都华沙现反口罩示威

近千人周六在波兰首都华沙示威，反对戴口罩，反对波兰政府强制实施的ˎ 与预防Covid-19疫情蔓延有关的其它限制措施。

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据本台RFI法广记者Damian.S周日（2020年9月13日）发自华沙的报道，数百名示威者在议会前同声呼喊着“除下口罩”的口号。示威者们露着脸，人挨着人。他们来到那里为了要求结束已经历时六个月之久的预防Coronavirus限制措施。

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官方统计显示，波兰自出现疫情以来，有近75 000人遭感染，其中超过2000人死亡。这里的疫情程度比西欧轻，但采取的防疫措施相同。一名26岁的年轻女子在接受采访时大声说，她不想被政府摆布，她有自己的意愿，懂得自己的权利。当前情况损害了她作为一名自由公民的权利。

媒体成为示威者的目标

除了政治人物以外，媒体也是示威者们的主要目标。他们在波兰两大电视台前游行，谴责疫情期间他们所认为的欺骗性宣传。一名建筑工表示，波兰每天有超过千人死于癌症 ˎ 并发症ˎ 车祸等，当听到每天有12人死于Covid-19,这是一种致命病毒！让人吃惊！

示威组织者们已宣布，当波兰议会下周表决新的防疫限制措施时，将再次举行新的示威。

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