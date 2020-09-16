前美国家实验室雇员因隐瞒曾被招募加入“千人计划”获刑

美国司法部9月15日发表声明指，曾就职于洛斯阿拉莫斯国家实验室的该实验室科研人员特拉伯·鲁克曼（Turab Lookman）因在被中国聘用的问题上作虚假陈述而被判缓刑和罚款。

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声明指，现年68岁、家住新墨西哥州首府圣塔菲的鲁克曼因向美国能源部提供了一份虚假陈述而在9月11日被判五年缓刑，及罚款7万5千美元。在缓刑期间，鲁克曼不得离开新墨西哥州。据悉，他在2019年5月23日被捕。

美国司法部介绍称，2018年6月6日，在当时就至于洛斯阿拉莫斯国家实验室的鲁克曼向一位反情报官员说谎，否认他已被中国政府设立的“千人计划”招募或向该计划提出申请。这个计划旨在招募拥有或是能够接触到外国技术和知识产权的人才。鲁克曼在1月份对这项指控表示认罪。他是计算物理领域的专家。

位于新墨西哥州北部山区的洛斯阿拉莫斯国家实验室是美国承担核武器设计工作的两个国家实验室之一。该实验室建立于1943年“曼哈顿计划”期间，最初负责原子弹的制造，首任主任是“原子弹之父”罗伯特·奥本海默（Robert Oppenheimer）。

另据当地媒体报导，通过检方文件显示，鲁克曼曾于2017年在回答一份安全问卷中否认了曾被一名“中国代理人”招募加入“千人计划”。而在一年后当他被洛斯阿拉莫斯国家实验室的反情报人员质问是否曾被中方招募为中国的大学或学术职务服务时，再次作出了否定的答复。鲁克曼被指还曾就这一问题在接受联邦探员询问时撒谎。

今年1月，鲁克曼就对与中国联系撒谎的指控认罪，对其的两项其他指控则被检方放弃起诉。鲁克曼本面临最高5年的监禁和25万美元的罚金。报导指，法庭文件显示，检方在庭审期间强调，“（被告）一遍又一遍地掩饰他与美国主要外国对手的关系。”