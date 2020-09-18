中科院白春礼：把美国卡脖子清单变成科研清单

面对美国政府近期对华为等中国科技巨头的限制措施，中国科学院院长白春礼9月16日向媒体表示，“我们把‘卡脖子’的清单变成我们科研任务清单进行布局。”他并称，对科研攻关要做好打“持久战”的准备，既要想方设法“弯道超车”，更需稳扎稳打、紧跟不舍。

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白春礼当天介绍了中科院“率先行动”第一阶段实施进展情况，并表示要在第二阶段把美国“卡脖子”的清单变成科研任务清单进行布局，包括航空轮胎、轴承钢、光刻机等，集中全院力量聚焦国家最关注的重大领域攻关。至于在当下华为芯片断供之际“卡脖子”这一用词的由来，中国国家主席习近平11日在京召开“科学家座谈会”时提出，“我国面临的很多卡脖子技术问题，根子是基础理论研究跟不上，源头和底层的东西没有搞清楚。”

白春礼指出，瞄准“卡脖子”问题，中科院2018年启动了超算系统、网络安全、潜航器3个C类专项，2019年启动了处理器芯片与基础软件、电磁测量、仿生合成橡胶、高端轴承、多语音多语种技术5个C类专项。经过两年攻关，有些已经取得了一系列进展。比如，高性能超级计算机在天文、海洋、药物等领域取得了具有国际水平的大规模科学计算应用。

白春礼说，“C类专项在组织模式方面，强化产品导向、应用导向，形成了‘研究所+企业+地方’三方面联合的攻关模式。”他表示，研究所主要负责关键核心技术攻关，企业主要负责工程化和产品化，地方给予配套支持。在保障措施方面，中科院出台了“攻关8条”，在骨干的薪酬、考核与岗位晋升、其他在研任务、后续科研任务保障、经费使用、研究生指标、荣誉奖励等方面都制定了相关政策，保障科研人员潜心攻关。

白春礼称，目前，中科院正在紧锣密鼓地谋划“率先行动”计划第二阶段的目标，并将继续针对一些“卡脖子”关键问题做一些新的部署。他谈到，“面临美国对中国高科技产业的打压，我们希望在这方面能做一些工作。我们把美国‘卡脖子’的清单变成我们科研任务清单进行布局，比如航空轮胎、轴承钢、光刻机，还有一些关键的核心技术、关键原材料等，我们争取将来在第二期，聚焦在国家最关注的重大的领域，集中我们全院的力量来做。”

与此同时，白春礼强调，中科院作为一个科研机构，不能包打天下，还是要聚焦关键的核心技术，瞄准关键的基础材料、关键核心的工艺、基础算法、重大装备等基础性、战略性的关键核心技术需求，在光刻机、高端芯片等方面，争取主动揭榜，发挥多学科综合和建制化优势，集结精锐力量，组织系统攻关，有效解决一批“卡脖子”问题。他续称，“因为科学院本身是个科研机构，不是一个在工程化、产业化方面很强的机构，所以科学院的工作主要还是聚焦在前端。”