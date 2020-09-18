德国明年继续举债抗疫

今年3月18日，德国总理默克尔就新冠病毒警告说：“形势严峻”。半年过去后，德国虽然较好地控制了疫情，但遏制新冠病毒的战斗仍然十分艰巨。

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据德国广播电台报道，因新冠危机，德国财政部长朔尔茨宣布，2021年联邦财政预算将增加债务960亿欧元。基本法中规定的债务刹车明年也继续暂停。今年德国举债抗疫，新增债务打破记录，约为2180亿欧元。

默克尔总理上周再次许诺说，鉴于新冠危机，政府将向医疗系统投资上亿欧元，提升德国已经十分优秀的医疗系统的能力，增加医护人员和医疗设备。

德国借债抗疫，一方面为了让人们继续拥有工作岗位，让企业不倒闭，另一方面还将投资未来技术。

据德国《图片报》报道：德国新冠疫苗研究可能已面临突破。位于马堡的德国生物科技企业Biontech在研制新冠疫苗方面已经走得相当远。该公司现已购买了一个巨大的生产场地，计划大批量生产新冠疫苗。目前计划首批生产7亿5千万剂新冠疫苗。今年就将生产1亿剂疫苗，2021年上半年将生产2亿5千万剂疫苗。计划年生产量可高达13亿剂疫苗。

药业巨头Biontech公司的新冠疫苗临床试验已进入最后阶段。10月底到11月初，公司将发布研究结果。

根据柏林罗伯特科赫研究所周五公布的数据，德国一天内新增感染病例1916，总计感染人数达267773人，新冠病亡人数达9378人。

尽管本周感染数据较高，但德国还是疫情控制较好的国家，而且还在继续缓慢松动管控。中小学已普遍复课。文化活动虽然还较少，但德国足球甲级联赛现在允许少量观众入场观看。