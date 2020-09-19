涉嫌向中国输送敏感信息 比利时对一智库主管展开调查

比利时情报机构正在调查当地的一家名为欧盟亚洲中心（EU- Asia Center）智库的主管弗雷泽·卡梅隆（Fraser Cameron）。他被指涉嫌为两个有着中国军方和国安背景的记者提供有关欧盟机构的敏感信息。卡梅隆曾经担任过英国外交官和欧盟委员会官员。他本人则否认相关指认。

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据政治新闻网站Politico 9月18日报导，比利时的安全官员就当局展开对卡梅隆的调查和当地的荷兰语媒体《标准报》，及法语媒体《未来》网站进行了透风。报导称，目前尚不清楚这一调查将指向何方，因为卡梅隆或将面临的指控并未明确，而且官方人员引用的“间谍活动”并不被比利时法律视为犯罪。

据知情人士说，比利时联邦检察官办公室已经对卡梅隆展开了调查，尽管检察官办公室拒绝对此发表评论。据悉，此案是根据比利时国家安全调查开始的，其认为卡梅隆的相关活动可能对欧洲官员构成风险，尽管比利时官员并未说明他可能构成何种风险。

对于来自该媒体的置评请求，卡梅隆则否认了所有相关指认，并称它们毫无根据。他表示，因为智库工作需要与很多工作不同的中国人都保持联系，其中也许有人拥有双重身份。他续称，“我15年前从公职退休，对任何敏感信息的访问都为零。”

卡梅隆说，他的律师尚不知道有任何针对他的案件展开。他补充说，“这些指控本身显然是有害的，但如果你停下来思考一分钟，它们确实是荒谬的。”根据他工作的智库网站介绍，卡梅隆在比利时首都布鲁塞尔生活和工作了20年，并且还是亚洲几所大学的客座教授。报导指，比利时情报机构怀疑，卡梅伦因向中国提供有关欧洲机构的政治和经济秘密信息，但不一定是机密级信息而获取数千欧元的薪酬。

报导称，卡梅隆在另一封发给《未来》网的电子邮件中说，欧盟亚洲中心从中国驻欧盟使团那里获得“少量年度拨款”，以帮助组织有关中欧关系的活动。他说，“这是从中方那里唯一获得的资金。”他续称，通过该智库近期的活动显示，他们对中国持高度批评态度。

比利时安全官员称，相关的可疑活动已经进行了很多年，但他们并不会指出这是否包括卡梅隆在2006年退休前于欧洲委员会工作的时间。该委员会一名官员在匿名的情况下发言指，卡梅隆伦“非常亲近北京”。

据中国媒体此前的相关报导可以看到，该智库自2011年成立以来一直助力推进欧盟和中国地区的友好合作与交流，“欧盟亚洲中心授权成立欧盟亚洲中心中国办事处旨在服务于中国一带一路合作倡议，帮助‘中国企业（文化）走出去、优质资源引进来’，针对政府外宣以及教育、文化、科技、体育、经济等方面的合作与交流贡献力量。”