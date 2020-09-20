打脸特朗普？字节跳动：从新闻得知在美设50亿美元教育基金

美国总统特朗普9月19日表示，已从概念上批准了甲骨文和沃尔玛与抖音国际版TikTok的交易，TikTok还将投资建立总额为50亿美元的教育基金会。对此，TikTok母公司字节跳动稍后澄清指，“我们也是从新闻中第一次听说50亿美金的教育基金。”

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特朗普当天向媒体表示，“这笔交易已得到了我的祝福，如果他们能完成交易，这很好，如果他们完不成也不碍事。”他称，“我在概念上（in concept）已同意了这笔交易”。甲骨文将成为TikTok在美国数据安全合规方面的合作伙伴。

据悉，字节跳动在本周与甲骨文达成了一项协议，该协议将把TikTok的总部迁至美国，并给予甲骨文监督其在美业务的权利。而字节跳动将保留对TikTok的多数股权，其将更名为TikTok Global。特朗普指，新的TikTok 公司很可能会于得克萨斯州注册。他还保证，这笔交易会确保安全问题，使其与中国或其他任何国家毫无关系。

值得一提的是，特朗普在向媒体介绍这一消息时还特意指出，TikTok将对教育项目投资50亿美元的事宜。他说，“我们将建立一个规模庞大的基金，以用于对美国青年人的教育”。特朗普补充说，“这将会是很好的一件事，这将是在我的要求下他们作出的贡献”。他续指，接下来要看看这一切是否会发生。

对此，字节跳动发布声明回应称，“有媒体报道称，TikTok将在美国设立一个50亿美元的教育基金。特此澄清，我们也是从新闻中第一次听说50亿美金的教育基金。公司一直致力于教育领域的投入，也计划和合作伙伴、全球股东一起为全球的学生启动基于AI和视频技术的在线课堂项目。”

此外，美国商务部周六在其官网上发布新闻说，考虑到最近的积极进展，将于20日生效的禁止在美国下载TikTok的禁令推迟到9月27日。