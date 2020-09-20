蓬佩奥：中共要让上帝服从党 将习宣传成超凡的神

美国国务卿蓬佩奥9月18日向保守派宗教网站“首要事物”（First Things）投书表示，呼吁罗马教廷能与美方一道保护宗教自由并与中国的天主教徒和香港人民站在一起。

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北京和梵蒂冈据报近期会就双方于2018年达成的，有关在华主教任命的中梵协议的续约问题进行谈判。近日，另有意大利媒体报导指，蓬佩奥将在月底对罗马和梵蒂冈进行访问，届时预计会在梵蒂冈逗留期间向教廷谈及相关问题。蓬佩奥周五发表的这篇文章题为“中国的天主教徒和教会的道德见证”。他在文中写道，“在习近平的专制统治下，中国的人权状况已严重恶化，特别是对于宗教信徒而言。可靠的报道揭露了中国共产党对新疆穆斯林进行强迫绝育和堕胎的项目，迫害天主教神父和教友以及对新教家庭教会的攻击；这些都是其‘中国化’运动的一部分，以使上帝服从党，并同时将习近平宣传成一个超凡的神。现在，中国人民比以往任何时候都需要梵蒂冈的道义见证和权威来支持中国的宗教信徒。”

就中梵协议问题，蓬佩奥写道，“梵蒂冈的外交官本月将与中共的外交人员举行会议，商讨圣座与中国续签两年的临时协议事宜。该协议的条款从未公开披露过；但教廷的希望是，通过与中国政权就任命主教，这些对当地社区信仰的传统管家达成协议，从而改善天主教徒在中国的状况。”他称，“两年过去了，很明显，中梵协定并未使天主教徒免受共产党的掠夺，更不用说党对基督徒、藏传佛教徒、法轮功信徒和其他宗教信徒的残酷对待。”蓬佩奥称，“作为2018年协议的一部分，梵蒂冈将其忠诚度尚不明确的中国神父和主教合法化，使一直信任教廷的中国天主教徒感到困惑。许多人拒绝在国家认可的礼拜场所进行礼拜，因为他们担心如若展现出自己是虔诚的天主教徒会遭受同样的迫害，就像他们目睹其他信徒在中国当局日益激进的无神论手中遭受的苦难一样。”

蓬佩奥指，“港府最近实施的由北京授权的国安法立法，唤起了党对香港的宗教信徒们使用同样的恐吓手段和全套国家镇压的幽灵。”他指出，香港一些最愿为人的尊严和人权发声的常是天主教徒，因此诸如李柱铭和黎智英等天主教信徒为了维护香港在1997年回归时，北京曾作出对基本自由的承诺加以拥护而遭到了逮捕、监视和骚扰。蓬佩奥称，自己认识李柱铭和黎智英二人，他可证明二人他们的善良和真诚。他们对神、神的儿女和一个和平、自由、繁荣的中国的贡献是无可否认的。他谈到，许多国家都与美国一道，对中国政权不断加速侵犯包括宗教自由在内的人权表示愤慨。其中的例子包括去年有22个国家曾联名发信给联合国人权委员会，以对中方在新疆对维吾尔人等穆斯林少数民族进行的大规模拘禁加以谴责。

蓬佩奥称，“美国国务院一直以来为中国和全球的宗教自由高声发声，也对那些侵犯信徒的人采取措施使他们负责，也将继续这样做。”他指出，圣座有独特的能力和责任将全球的注意力聚焦在侵犯人权的问题之上，其过去也在针对东欧的共产主义和拉美及东亚的专制和威权政府的问题上这样做过。他表示，“今天，面对中国共产党，应该运用同样的道德见证力量。”

蓬佩奥称，“教宗方济各曾于2013年说过：‘基督徒必须以善待恶，像耶稣那样，将十字架背负在自己身上。’历史告诉我们，极权主义政权只能在黑暗和寂静中生存，当其罪行和残酷行为没有引起注意和重视。”他强调，“如果中国共产党设法让天主教会和其他宗教团体屈服，那么蔑视人权的政权都将会大胆起来，而对于那些选择荣耀上帝高于时下独裁者的勇敢的宗教信徒而言，抵制暴政的代价将会增加。”他表示，“我祈祷，在与中国共产党打交道时，圣座和所有相信神圣火花正照亮每个人生命的人都将听从约翰福音中耶稣的话：‘真理必叫你们得以自由’。”