美导演批好莱坞对华自我审查：他们用钱买了我们的沉默

曾指导爱情喜剧电影《一夜肚大》的美国导演、编剧贾德·阿帕图（Judd Apatow）近日在接受采访时表示，美国电影业以自我审查获取中国等国家的经济利益，而对那些地方发生的侵犯人权事件选择视而不见。

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阿帕图在接受微软全国广播公司节目(MSNBC)专访时特意谈到了，好莱坞巨头们以自我审查换取经济利益的问题。他说，“我认为让人更感到害怕的是，也是人们很难发现的发生在公司级别的审查；很多这些巨头们与世界各地的国家存在业务往来，诸如沙特阿拉伯或中国。巨头们只是不会批评他们。”他续称，“这些公司不会让自己的影视作品批评他们，或不会播出触碰到真实领域的纪录片，因为这些企业确实赚了很多钱。”

阿帕图称，“所以，当我们都在小心行事（地问道），‘我们可以说这个笑话，还是不能说那个笑话’，在更大的程度上，这些公司则完全关闭了有关在中国的侵犯人权的批评性内容，我认为这则更为可怕。”主持人梅尔布尔（Ari Melber）问道，“你在讲的是全球性的大企业表示，我们仍然需要能在中国出售一个版本的（产品），所以我们不会将其接受，尽管它已经得到首肯，更不要说更具挑衅性的内容”。

阿帕图指，这一现象还会发生在更早的影视剧制作程序中，例如一开始的推销想法阶段。他举例称，“我想就中国的集中营写一部电影，在集中营里的穆斯林人；我想写一部从中跑出来的人。”他称，“没有人会购买这一方案。”阿帕图说，“不是通过我们与中国做生意使得中国变得更加自由，而发生了的是，像中国那样的地方用他们的钱收买了我们的沉默。”

梅尔布尔问道，“这是胡萝卜的一方面，你说有四个不同的结局，但在外交政策上只有两个工具，你也知道另一个是大棒”。阿帕图说，“最近没有大棒，我们有一段时间没听到大棒了。”二人随后谈及了2014年上映的影片中包含朝鲜最高领导人金正恩的讽刺性电影《刺杀金正恩》（The Interview）。

阿帕图表示，如果换作今天再向好莱坞的巨头们推销这一概念，则没有人会愿意投资这一电影。但他认为，正因如此美国或全世界从未通过艺术或讽刺来了解到，在美国或其他国家人民遭到的不公待遇。他称，“这则是非常危险的”。

对于媒体就他这一发言的后续报导，阿帕图9月19日在推特上写道，“中国的集中营有多达200万人，很少有人敢提及，当我这样做时它就成为新闻。难道每个人都不应该提及它吗？ 作为一个人，当你知道它正在发生难道不摧毁你吗？ 了解它，研究它。”