Covid-19 ：加拿大以公共投资应对疫情

Covid-19疫情在加拿大呈增长势态。在过去一周，日增约千名确诊感染者。在官方首席医学专家警告民众，当前感染者人数增加可能引发比春季更严重的第二波疫情之际，总理特鲁多宣布，采取重大举措以期改变当前势态。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Pascale.G周四（2020年9月24日）发自魁北克的报道，在加拿大政府周三向议会揭开了其执政报告的面纱之际，总理特鲁多(Justin TRUDEAU)向媒体阐述了其将采取重大举措，改变当前势态。特鲁多警告说，加拿大正处于十字路口。如果要对抗Covid-19第二波疫情，就必须采取更多的预防措施，减少社会接触。加拿大当局意识到，有大量企业面对遭受经济紧缩的痛苦，特鲁多预计以大规模的公共投资来应对。面对当前危机，特鲁多宣布的措施包括，对企业和职员予以直接帮助，创建百万就业岗位等等。

之前相关报道 Covid-19 : 加拿大魁北克数百护士辞职

加拿大债务规模庞大

加拿大总理表示，人们将建立一个多所有的人都更美好的社会，创造就业将能够使人们得以发展和得以贡献。与气候变化做斗争也将纳入加拿大政府的优先重点。不过，上述一系列的声明，让加拿大在野党和一些专家们感到担忧。加拿大的公共赤字已接近2 200亿欧元，人们自问加拿大将如此偿还如此巨大，而且还在增长中的债务。

加拿大推出社会政策

当地时间2020年9月23日周三，加拿大政府的最新施政报告由总督朱莉·帕耶特（Julie PAYETTE）在渥太华的国会参议院宣读。由于Covid-19疫情，2020年的仪式从简，到场人数也受到严格控制。这一施政报告突出以公共投资因应疫情对经济的冲击。加拿大政府承诺投资基础建设，发展绿色经济，提供培训，延长薪酬补贴，并为推动女性重返职场拨款。加拿大政府还将修法，加强对老年人的保护。

其它 / 日本：一投诉官僚做法的网站被挤爆