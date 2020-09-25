Covid-19是联合国创立以来最大挑战

安理会周四应尼日尔的倡议开会，同意Covid-19疫情是联合国自创立以来的，国际社会所面对的最大挑战。突尼斯总统提出，重组最贫困国家的债务。联合国秘书长认为，疫情突显现有全球合作体系的失败。

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据本台RFI法广记者Carrie.N周五（2020年9月25日）发自纽约报道，安理会15国的国家元首和外长们代表他们的国家表态。但美国没有派出部长级官员，这再次显得其在安理会遭更大的孤立。

全球领袖们肯定，本次疫情揭示了大量的缺陷，动摇了多边主义。大多数人认为只有协调应对才能痛击病毒。突尼斯总统的发言有远见，概括了大家的观点。他首先建议，把安理会和平与安全行动的范围延伸至类似病毒和气候升温此类不太显眼的动荡因素。他还提出了改革，避免再次出现中国与美国在疫情初期历时四个月之久的瘫痪。

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突尼斯提议重组贫困国家债务

面对世纪性的，甚至是人类的经济大衰退，突尼斯总统呼吁国际社会团结互助。他尤其提议重组最贫困国家的债务，通过可持续发展实现重振。大家一致认同，世界的治理在Covid-19疫情后将应该一反既往。

Covid-19是当前全球头号威胁

来自纽约的消息指出，安理会2020年9月24日周四的议题为“后疫情时代的全球治理”。就此，联合国秘书长古特雷斯表示，Coronavirus现在是全球的头号威胁。在地缘政治紧张和多重危机共存的背景下，疫情至今尚未得到控制，这是由于全球缺乏准备ˎ 缺乏合作ˎ 缺乏统一ˎ 缺乏团结。古特雷斯认为，本次疫情是对现行国际合作体系的考验。。。全球治理机制须协调一致，控制ˎ 缓和并减少一切形式的风险，多边主义需超出和平与安全的范畴。这意味着，应对疫情的方案应包含债务减免ˎ 金融稳定和经济复苏。

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