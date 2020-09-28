担忧受香港国安法制裁 牛津大学要求学生匿名提交涉中作业

英国《卫报》等媒体9月28日报导，知名学府牛津大学近期采取系列措施，以防范在该校学习中国问题的学生遭受香港国安法的治外法权制裁，其中包括要求研究中国话题的学生以匿名的形式上交作业，及不对相关网络课程进行视频录像等。

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牛津大学中国政治问题教授索尔顿（Patricia Thornton）向该报介绍称，出于对香港国安法的担忧，她将不会改变其教程内容，但要求学生在交作业和课堂展示时以匿名的方式进行，“以此给予一些额外的保护”。索尔顿补充说，“这意味着我讲课、阅读清单和辅导论文的问题将基本保持不变，但是将要求学生在课堂上介绍另一位同学的匿名作业”。她还要求学生不得对网课进行录像。

此前，《华尔街日报》等美国媒体报导，一些美国精英大学的涉华课程也采取了类似措施或对此加以权衡。据悉，在普林斯顿大学上中国政治课的学生在他们的作业上使用代号而不用姓名，以保护他们的身份。在安默斯特学院，一位教授正在考虑匿名在线聊天，这样学生就可以自由发言。而在哈佛商学院，学生如果担心风险，将可获准不参加政治敏感话题的讨论等。

报导指，普林斯顿大学政治系的助理教授楚克斯(Rory Truex)在“中国政治”这门课的教学大纲上，特别注明“本课程恐涉及被中国政府视为政治敏感议题的内容”。他向该报表示，“美国学者不该自我审查。作为专门教授中国相关科目的学者，如果我们因害怕激怒中国政府而停止在课堂中提到天安门或新疆等敏感议题，那么我们就输了。”宾州大学政治学系教授金骏远 (Avery Goldstein) 谈到，一旦学生在网路上选了他的课之后，将寄出教学大纲，并强调课程恐包含敏感内容。他说，“我们必须让学生决定他们是否想上这堂课，因为最终是他们自己会受到影响。我会非常明白的告诉他们，我无力保护他们。”

此外，任教于德州大学奥斯丁分校的钱喜娜助理教授 (Sheena Greitens) 上月19日通过推特写道，很多中国学生因新冠疫情返回中国，并透过线上的方式上课。她表示，“当线上课程可能遭到监控时，在课程中参与敏感议题的讨论可能会为他们带来麻烦。”而针对普林斯顿大学所采取的相应措施，她评价道，“为努力保持学术自由和学生安全的同事感到骄傲。”