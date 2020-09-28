时隔两年，加州酒乡纳帕再遭野火吞噬

人们对2017年10月，野火焚烧美国加利福尼亚州著名酒乡纳帕谷（ Napa Valley），满眼焦土、大片葡萄园被烧毁的景象记忆犹新，9月27日，纳帕谷又遭大火吞噬，火势至少蔓延1200英亩。人们从网上视频中看到，消防人员与大火搏斗，空中洒下的水和阻燃剂，使得纳帕谷一片红色。

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酒乡纳巴谷所在纳帕县（Napa County）27日爆发的新山火，火势凶猛，截至27日傍晚已焚烧山林2500英亩，当局下令居民撤离。

这场山火27日清晨爆发于纳巴县圣海伦娜（St. Helena）鹿群公园（Deer Park）和安昆（Angwin）以北的山区，当地有多个葡萄园和酒庄。受到强风推动，山火延烧迅速，圣海伦娜山（Mount St. Helena）27日测得最高风速为每小时70英里。

当局27日上午5时15分发布第一波火区居民撤离令，上午7时30分下令位于火区附近的基督复临医院（Adventist Health St. Helena）病人撤离。

山火使纳帕地区布满烟雾。《旧金山纪事报》报道说，应加州消防局要求，太平洋电力公司于27日清晨，切断了对纳帕县约2000个用户的供电。

美国西部的加利福尼亚、俄勒冈、华盛顿三州，从9月初烧起的山林大火，至今仍未扑灭，已烧毁500多万英亩山林、数万栋房屋。美国森林服务局（United States Forest Service）9月25日宣布，为避免山火造成伤亡，延长共9座国家森林公园关闭的时间。