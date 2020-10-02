Covid-19：加拿大魁北克抗疫措施分歧

加拿大当局宣布，2020年10月28日之前，在蒙特利尔和魁北克实行限制社交接触的严格措施。 Jusqu'au 28 octobre 2020, les habitants de Montréal sont soumis à de nouvelles restrictions sociales pour lutter contre une résurgence du Covid-19.

面对Covid-19感染者人数的明显增加，加拿大当局本周宣布到10月28日之前，在蒙特利尔和魁北克实行限制社交接触的严格措施。在红色危险区域里，两座大城市里的五百万民众不可以在家接待到访的宾客。酒吧ˎ 餐馆ˎ 博物馆ˎ 电影院和歌剧院都被迫关闭，在公园里的户外活动也都被限制。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Pascale.G周五（2020年10月2日）发自魁北克的报道，自周三午夜起，魁北克或蒙特利尔居民就不能接待外人，甚至不能与亲友一起在公园里野外聚餐。当局采取上述举措事出有因，旨在限制病毒的蔓延。一名魁北克人强调，必须收紧规定，不可怠慢。

之前相关报道 / Covid-19 : 加拿大魁北克数百护士辞职

不过，政府关闭文化场所的做法并未得到一致认同。一名六十来岁的男子表示，有时，他完全不同意对具有防护手段的图书馆ˎ 博物馆所采取的措施。

之前相关报道 / Covid-19 ：加拿大以公共投资应对疫情

当局是否有能力执行它的规定？魁北克的一名法律教授认为，难度很大。让民众执行这些缺乏一致性的规定很难，政府可能要为其措施的公正性对簿公堂。面对各种规定，民众可能会迷失采取上述措施的目标：就是要避免Covid-19疫情进一步蔓延。

其它 / Covid-19：英国“人体挑战试验”有争议