Covid-19：西班牙再战疫 马德里又封城

西班牙首都马德里及其周边九个市镇的470万民众，从周五（2020年10月2日）晚22点开始封城。被封的民众不可以离开其所在市镇，除非因不可抗力或工作的原因。

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据本台RFI法广记者François.M周六（2020年10月3日）发自马德里的报道，马德里今次封城是应西班牙中央政府要求所实施的。在过去15天里，当地每10万人就有超过700个确诊病例。

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在马德里，人们开始面对第二次封城。与三月至六月间相比所不同的是，这次不是被关在家里，而不是不可以出城。在一座民众习惯于外出和社交活动频繁的城市里，人们对此感到不适，夜生活要在22点结束。不过，许多人予以理解，因为，卫生状况在不断恶化。一名23岁的大学生认为，到目前为止，人们并没有采取过真正的措施。他认为，需要做尝试，他觉得所采取的措施是正面的。

出门的理由还是很多的，比如去工作 ˎ 陪同孩子们去上学 ˎ 办理紧急行政手续，当然还有去医院。总之，当局建议尽量不要外出，尽可能地呆在家里。

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不是所有的人都认为，上述措施的有效性。一位现年34岁的心理学家就认为，这是一个问题。假如人们继续偷偷地进行6人以上的聚会，防疫措施就将变得毫无作用。

许多人承认，事实上很难限制民众的活动，很难控制人们的机动性，尤其是220万居住在郊区的人们每天都将需要去马德里工作。在第一阶段，违规不会被罚款，警察也只是提供相关信息。一旦上述限制措施得到法庭的批准，违规的罚金将在600欧元至60万欧元之间。

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