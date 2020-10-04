Covid-19：黎巴嫩上百城镇村庄遭封锁

为了控制Covid-19疫情的蔓延，黎巴嫩当局同意从周日起实施局部封锁，为期一周。但专家们对本次遭隔离地点的恰当性提出质疑。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Paul.K发自贝鲁特的报道，自周日（2020年10月4日）开始，分散在黎巴嫩各地的111座城镇村庄将遭彻底封锁一周时间，至10月12日星期一结束。相关区域里的居民们被要求呆在家中，外人不可进入这些地点。社交集会被禁止，商铺也关门，但卫生医疗设施和面包店除外。食品供应将实行送货上门。

黎巴嫩在之前的24小时里，有1300人确诊，12人病亡。新冠病毒Covid-19仍在继续蔓延。统计显示，黎巴嫩全国500万人口，现已有45 000人遭感染，398人死亡。当地酒店业在经历了经济危机和8月4日的连环爆炸后，现已显露出崩溃的迹象。

之前相关报道 / 黎巴嫩贝鲁特港火灾 红十字物资被毁

被封锁地点的恰当性受到质疑

黎巴嫩采取封锁城镇村庄这种极端措施的目的是为了在全国范围控制疫情蔓延，隔离病户一个星期。不过，这一措施受到众多批评。专家们对遭封锁地点的恰当性提出质疑。该国的主要疫区是在首都贝鲁特（Beyrouth）或全国第二大城市的黎波里（Tripoli），还有北部地区，但这些都不在本次遭封锁的地区之列。此外，国家没有提供让封锁措施得以取得成功的手段。 而是让地方当局去执行。通往被封锁地区的道路将依然敞开，可通行。当局指望民众的合作与责任心。但黎巴嫩人民在经历了历时数月之久的抗疫后，不再循规守矩。大部分相关地区的居民拒绝极端措施，他们认为过于严厉，和不公正。

其它 / Covid-19影响法国2020/21年女篮联赛