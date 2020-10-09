为中国收集情报 新加坡学者配合美方调查轻判入狱14个月

自华盛顿方面消息，此前曾承认在美国开设咨询公司为中国情报部门收集情报的新加坡学者杨俊伟(译音，Jun Wei Yeo，英文名Dickson Yeo)10月9日被华盛顿特区联邦地区法院宣判入狱14个月。现年39岁的杨俊伟得以轻判，与其在被捕后已在狱中关押11个月，及他与美方配合调查和新冠疫情等综合因素有关。

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新加坡籍的杨俊伟此前在当庭陈述中承认，他在2015年到2019年期间为中国情报部门“发现并评估能够获得有价值的非公开信息的美国人，包括拥有高级别安全许可的美国军方和政府雇员”。美国司法部称，杨俊伟是在新加坡国立大学担任学者时被中国情报部门招募，他与中国特工进行了几十次的会面并在中国旅行时得到特殊的照顾。他2019年11月乘飞机进入美国时被捕。

法庭文件显示，中国情报部门指示杨俊伟设立一个政治咨询公司以提供就业机会，并收到了400多份简历，其中90%来自拥有安全许可的美国军方或政府人员。杨俊伟向与他接头的中国特工提交了那些认为他们会感兴趣的人的简历。杨俊伟还成功雇佣了一些自我承认有经济困难的人为他工作，其中包括一名空军F-35B隐形战斗轰炸机项目的文职人员、一名有阿富汗经验的五角大楼军官以及一名国务院官员。这些人曾为他撰写报告的报酬高达2000美元。

杨俊伟在今年7月就检方对他提出的一项“非法作为外国代理人”的罪名认罪，其原本面临最高十年监禁。但由于他在被捕后已经在美国的监狱中被押11个月，并与美方调查人员进行配合，此外加上狱中的新冠疫情蔓延威胁，接手此案的哥伦比亚特区联邦地区法官楚特坎（Tanya Chutkan）表示，因此给予他轻判。这则意味着，杨俊伟很可能将于明年1月就出狱，并会在随后被美方驱逐出境。

在当天以视频形式进行的宣判过程中，杨俊伟对自己的罪行表示悔意，并称“无意伤害任何人”。他指出，在被关押期间得到了美国司法部门的良好对待，并称“我现在想做的就是回家见我的家人”。不过，他表示，仍对北京加以支持。他说，“我还是对中国人的目标感到同情”。他续指，“我自由地承认，从政治上我确实存有同情”。

据悉，楚特坎法官对杨俊伟的量刑比检方要求的16个月刑期少了2个月。她在听了杨俊伟的政治发言后，与他国的司法系统作比较并回答说，“我将对你作出的行为加以惩罚，而不是（惩罚）你的思想”。她续称，“杨先生是在中华人民共和国情报部门的指导下工作的。”该法官表示，“杨先生犯下的罪行不是一时的决断；我可以说你是一个受过高等教育的人，毫无疑问，你明白你自己在作什么。”

楚特坎法官说，“你的行动旨在削弱美国，受利中国。”但同时，她提到在判决中接受了检方的求情，因为杨俊伟在案件调查过程中非常配合。此外，她还谈到，疫情爆发期间杨俊伟在监狱中幸存了11个月，没有被病毒感染实属幸运。