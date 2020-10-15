Covid-19 : 欧洲加强措施 对抗二波疫情

在法国宣布对抗第二波Covid-19病毒蔓延的新措施之际，欧洲的西班牙ˎ 捷克ˎ 荷兰ˎ 德国和葡萄牙等也采取了相应举措。

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据本台RFI法广周四（2020年10月15日）法文报道，西班牙目前被认为是欧洲遭第二波Covid-19疫情冲击最严重的国家，加泰罗尼亚方面宣布了限制人口流动和社交互动的措施。餐馆和酒吧被要求关门，商店限制客人流量，会展活动被取消。上述措施在周四（2020年10月15日）至周五（2020年10月16日）夜间开始实施，为期15天。

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捷克开始远程教学

捷克目前是欧洲感染率最高的国家，当局决定关闭学校，组织远程教学。荷兰的酒吧及餐馆自本周二起就已闭门。北爱尔兰也宣布了餐馆关门的决定。

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德国也出台新措施

德国的疫情管理到目前为止得到普遍赞扬。默克尔总理在周三晚宣布了，在疫情形势严峻的地区参加私人聚会活动的人数被限制在15人以内。在上述地区，人与人在一定时间内近距离接触必须戴口罩。如果每10万居民的新感染人数超过50，还将采取更严格的措施，比如：私人聚会最多是两户，人数不超10人；餐馆在23点关门。

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葡萄牙的疫情较轻

葡萄牙的疫情到目前为止相对较轻，但当局准备要求必须戴口罩，并下载一个可追踪接触史的手机软件。

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