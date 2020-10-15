德国新冠疫情扩大迅速，重灾区不断增加，单日确诊患者打破纪录。政府推出更为严格的管控措施。专家不排除封城的可能。

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据《柏林晨邮报》报道，德国周四单日确诊患者达6638人，打破纪录。德国新冠疫情蔓延迅速，重灾区快速增加到47个城市。北威州灾情特别严重，该州已有19个城市被列入重灾区。多特蒙特，波鸿，柏林，科隆，法兰克福，不来梅等都已成为重灾区。专家表示，有可能所有大城市都将成为风险区。

据德广联报道，默克尔总理于周三在柏林总理府和各州州长举行新冠峰会，协商如何应对新冠病毒秋季大爆发。但由于各州疫情不一，峰会难以达成广泛的统一抗疫措施。总体而言，政府要求人们在更多场合戴口罩，减少酒精消费和庆祝聚会。在重灾区，餐饮业最晚二十三点必须关门。在公共场合最多时允许10人集会，活动最多允许100人参加。

默克尔总理还希望对来自重灾区的旅客实行住宿禁止，但遭到多个联邦州的抵制。默克尔再次呼吁公民严格遵守管控规定。虽然疫情遍布全国，但德国没有统一的防疫措施，而是由各州自己决定。

根据柏林罗伯特科赫研究所周四公布的数据，德国一天内新增6638例新患者，打破单日确诊人数记录。与前一天新增病例相比，增加了1500例。德国总计新冠病毒患者有341223人。按数字计算，目前携带有新冠病毒的患者为4700人。病亡人数达9710人。病亡人数重又增加迅速，引发忧虑。科赫研究所所长维勒不排除对个别疫情严重城市进行封城的可能。