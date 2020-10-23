新冠疫情：德国单日确诊新患者又过万

新冠疫情在欧洲和德国继续快速蔓延。德国单日确诊新患者再次超过11000人。但德国卫生部预计明年初才会有疫苗。

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据德广联报道，新冠疫情到处火烧蔓延。德国也不例外。据柏林罗伯特科赫研究所周五公布的数据，德国单日确诊新患者连续第二天超过11000人，为11242人。德国新冠患者总计达40多万人，病亡人数达9954人。

由于新冠患者增加迅速，人们对疫苗的期待因此也在加大。虽然有媒体报道说，疫苗今年就可能获得许可。但德国卫生部比较谨慎。已被感染并正在家中隔离的卫生部长施潘表示：预计明年初会有疫苗，但也可能要等到3月份才会有疫苗。

尽管病毒蔓延迅速，但德国政府不打算再次封锁边境。外交部发言人表示，年初的边境封锁显示，它“不符合我们的利益”。物流和交通都受到阻碍。但每个国家还是可以采取自己认为正确的措施。

疫情蔓延使德国人重又恐慌，开始大量抢购、囤积食品和生活用品。德国食品贸易呼吁消费者不要抢购囤积，因为不存在需要囤积的理由。

在疫情到处告急的情况下，邻国荷兰已请求德国援助。周五，又有荷兰新冠患者被送到德国治疗。周末，德国还将继续接受来自荷兰的患者。

疫情扩展将继续沉重打击旅游业。德国经济部长阿尔特迈尔表示，政府会扶持旅游业直到2021年。

德国医学会主席莱因哈德表示，一旦新冠病毒患者单日确诊人数上升到两万人，有必要考虑封城。