Covid-19 : 欧盟成功发行支持就业公债

面对Covid-19疫情，欧盟发行的首批支持就业公债大获成功。首批旨在为欧盟成员国部分失业融资的欧盟公债受到投资者的追捧，原本计划170亿欧元的发行规模，收到2330亿欧元的认购。

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据本台RFI法文网2020年10月24日周六刊出的报道，欧盟发行的首批公债，其中10年期债券投资者认购额达950亿欧元，20年期债券投资者认购额为550亿欧元，总额1500亿欧元。

欧盟最初计划通过推出10年期和20年期公债，融资170亿欧元。这一金融行动属于一项为欧盟支持就业方案融资的第一步。这一举措进一步开启在欧盟成员国内极具争议的债务互助议题。欧盟将在未来几年成为欧元区最大的债券发行方，为应对Covid-19疫情危机的7500亿欧元重振经济方案融资。

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布鲁塞尔现已委托五家国际金融机构发行这批欧盟公债。这五家国际金融机构分别为：总部位于伦敦的巴克莱银行（Barclays）ˎ 总部位于巴黎的法国巴黎银行（BNP Paribas）ˎ 总部位于法兰克福的德意志银行（Deutsche Bank）ˎ 总部位于东京的野村控股(Nomura)，以及总部位于米兰的裕兴银行（Unicredit）。

这批欧盟公债之所以受到投资者热捧的原因，可以在惠誉国际（Fitch）和穆迪（Mondy’s）所给予的信贷评级A中得到解释。

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