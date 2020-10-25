美国宇航局用诺基亚部署月球4G网络

美国国家航空航天局（NASA-简称美国宇航局）的阿尔忒弥斯计划（Artemis）有意让人类长期在月球上居住，但如果没有有效的电讯系统，就算是短信也无法传输。就此，美国宇航局选择芬兰诺基亚（Nokia）为其在月球上部署4G网络。

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据本台RFI记者Dominique.D周日（2020年10月25日）在法文«新科技»专栏（NOUVELLES TECHNOLOGIES）下刊出的最新网文， 在2024年，两名美国宇航员一男一女，手牵着手在月球表面上跳跃。这是美国阿尔忒弥斯计划3想象中的一个画面。目标是要在月球上建立永久基地，用于未来向火星发射载人飞船。

但还存在一个小问题。没有因特网，月球依然是电讯史上最大的空白区。为此，美国宇航局与芬兰诺基亚的一家分公司签订了一项金额近1400万美元的合同，用于部署阿尔忒弥斯计划所必需的4G网络。这一电讯装备将被安装在休斯敦研发的一个小型自动运输装置里，计划在2022年之前送上月球。

美国宇航局给诺基亚公司提出的要求包含紧密ˎ 轻便与节能，具有抗御太空极端条件的能力，承受升空时的加速和登月时的碰撞的耐力。此外，鉴于未来将难以排遣技术人员登月做维修，月球手机网络还需具有自行做设置和自我维修的能力。

月球4G/5G网络

月球4G网络将用于实时指挥和控制传感器，驱动月球自动装置，并传输高清晰视频ˎ 声频等数据。诺基亚表示，月球首个无线4G网络将很快发展为5G。

月球之后，将是火星。梦想中，在遥远的未来，一个巨大的电讯网络指向星际。

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