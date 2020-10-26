第二波新冠病毒潮袭击德国

第二波新冠病毒潮正在席卷德国，随之而来的是老年人感染人数再次攀升。一项模型研究预测，死亡人数将显著增加。是否该封城，重又成为话题。媒体报道说，默克尔总理计划实行轻度封城。

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据德国广播电台报道，第二波新冠病毒潮正在袭击德国。柏林罗伯特科赫研究所周一公布的单日确诊感染人数为8685人。但刚刚过去的周六即本月24日，新冠感染病例高达14714人，创新冠疫情爆发以来最高纪录。疫情严重的巴伐利亚州现已有第二个县实行封城。

据《图片报》消息，为了控制疫情，德国总理默克尔计划在周三将举行的联邦和各州新冠峰会上，要求进一步限制公共生活。默克尔计划推出“轻度封城”方案。这可能主要会影响到酒吧和餐馆。除感染率很高的地区外，学校和幼儿园应尽可能保持开放。在一定条件下，商店可以继续营业。默克尔将原定于星期五的联邦和各州新冠峰会提前到周三举行。

政府发言人塞博特在柏林表示，某些地方已没法追踪与感染者有接触的人。医院的新冠患者在增加。减少交际因此仍然十分重要。

在病例较少的情况下，德国医疗系统有能力保护处于危险中的人。但随着新感染数量的快速增加，再加上要花很长时间才能获得检测结果，卫生当局因此将无法及时警告和感染者有接触的人。将病毒无意间传染给老年人的可能性就会不断增大。科学家认为，这将给病毒扩散带来转折点。

一项模型研究预测，死亡人数将会显著增加。研究人员呼吁应采取封城措施，而且最好是立马封城。

德国新冠病毒患者总计达437866人，病亡人数已超过1万人，为10056人。