韩国三星电子Covid-19疫情下状况更佳

三星电子（Samsung Electronics）刚刚对外发布的2020年第三季度业绩是当前整体经济状况下的一股逆流。与2019年同期相比，净利润增幅近50%，也创下了同期销售历史新高。这一消息发布于已故三星集团第二任会长李健熙（LEE Kun-hee）下葬入土为安后次日，展示了这家韩国跨国大企业对市场变化的适应能力。

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据本台RFI法广记者Nicolas.C周四（2020年10月29日）发自首尔的报道，如果一家企业成功利用经济形势和地缘政治的环境，三星屈指可数。在其竞争对手华为因美国制裁而遭重创之际，三星懂得运用反华情绪及其竞争对手之所需。在失去了美国供货商之后，华为迅速把供应渠道转向韩国企业。

500亿欧元的营业额

三星的这一成功取自于推出了两款新手机和因疫情而减轻的行销成本。创下了500亿欧元营业额的历史新高，在第三季度拿出了净利润增幅近50%的成绩。不过，分析人士认为，这一季度好业绩来自于经济环境，并预测，数据将在年底前下跌。

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占韩国财富比重近20%的三星集团是国家经济形势的风向标。首尔在两天前宣布，在上一季度经历了过去十年中的首次衰退后，现已恢复增长。

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