新西兰安乐死与大麻合法化公投前瞻

新西兰2020年10月17日大选同时还组织了安乐死与大麻合法化的全民公投。 Malgré le vote de la Premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le référendum du 17 octobre 2020 pourrait voir, selon les premières estimations, le rejet de la légalisation du cannabis.

新西兰公投初步统计显示，在安乐死得到大多数选民支持的同时，趋向反对休闲大麻合法化。最终结果将于11月6日揭晓。

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据本台RFI周五（2020年10月30日）的法文报道，新西兰10月17日大选，女总理总理Jacinda ARDERN（译杰辛达·阿德恩）赢得连任。当天，新西兰还组织了关于安乐死和大麻合法化的两项公投。10月30日周五对外公布的初步统计显示，安乐死得到65.2%选民的支持，33.8%反对。而就休闲大麻合法化的公投，目前53.1%反对，支持率为46.1%。

这一初步统计没有包含境外投票等，占选民总数近20%的特别选票。尽管，这对安乐死合法化公投的最终结果应该没有影响，但仍有可能影响到对休闲大麻合法化的公投结果。最终结果按计划将于一星期后的11月6日下周五揭晓。

新西兰将在2021年11月实施安乐死

新西兰议会在去年就已通过了准许安乐死的法律，但在正式开始实施前，立法者以公投方式，把最终决定权赋予选民。

依照这一法律，当一名心智健全的成年人，身患绝症，承受巨大的病痛，有可能在六个月内去世时，可以提出安乐死要求。但必须得到两名医生的签字。如果对申请人的决定思维有怀疑，还需事先咨询一名心理医生。

新西兰总理阿德恩支持安乐死合法化

新西兰司法部长Andrew LITTLE（译安德鲁·利特尔）已宣布，安乐死将于2021年11月开始实施。赢得连任的女总理总理阿德恩对此予以支持。

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阿德恩女总理表示，她在去年违心地接受了安乐死合法化的公投，因为，那是让这一立法取得进展的唯一出路。就休闲大麻合法化的全面公投，阿德恩总理承认，她很久以前使用过大麻（marijuana）。据说，现年40岁的新西兰女总理阿德恩，在这两项公投中，都投了赞同票。

从法律层面而言，安乐死目前在全球只有比利时ˎ卢森堡ˎ 荷兰ˎ加拿大等极少数国家可以合法实施。法国媒体在今年2020年初曾报道说，有越来越多的法国人前往比利时申请安乐死。

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