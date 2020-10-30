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印太/新西兰/安乐死/大麻合法化

新西兰安乐死与大麻合法化公投前瞻

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新西兰2020年10月17日大选同时还组织了安乐死与大麻合法化的全民公投。 Malgré le vote de la Premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le référendum du 17 octobre 2020 pourrait voir, selon les premières estimations, le rejet de la légalisation du cannabis.
新西兰2020年10月17日大选同时还组织了安乐死与大麻合法化的全民公投。 Malgré le vote de la Premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le référendum du 17 octobre 2020 pourrait voir, selon les premières estimations, le rejet de la légalisation du cannabis. AP Photo/Mark Baker
作者： 尼古拉
6 分钟

新西兰公投初步统计显示，在安乐死得到大多数选民支持的同时，趋向反对休闲大麻合法化。最终结果将于11月6日揭晓。

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据本台RFI周五（2020年10月30日）的法文报道，新西兰10月17日大选，女总理总理Jacinda ARDERN（译杰辛达·阿德恩）赢得连任。当天，新西兰还组织了关于安乐死和大麻合法化的两项公投。10月30日周五对外公布的初步统计显示，安乐死得到65.2%选民的支持，33.8%反对。而就休闲大麻合法化的公投，目前53.1%反对，支持率为46.1%。

这一初步统计没有包含境外投票等，占选民总数近20%的特别选票。尽管，这对安乐死合法化公投的最终结果应该没有影响，但仍有可能影响到对休闲大麻合法化的公投结果。最终结果按计划将于一星期后的11月6日下周五揭晓。

新西兰将在2021年11月实施安乐死

新西兰议会在去年就已通过了准许安乐死的法律，但在正式开始实施前，立法者以公投方式，把最终决定权赋予选民。

依照这一法律，当一名心智健全的成年人，身患绝症，承受巨大的病痛，有可能在六个月内去世时，可以提出安乐死要求。但必须得到两名医生的签字。如果对申请人的决定思维有怀疑，还需事先咨询一名心理医生。

新西兰总理阿德恩支持安乐死合法化

新西兰司法部长Andrew LITTLE（译安德鲁·利特尔）已宣布，安乐死将于2021年11月开始实施。赢得连任的女总理总理阿德恩对此予以支持。

之前相关报道 - 新西兰2020立法选举女总理竞选连任

阿德恩女总理表示，她在去年违心地接受了安乐死合法化的公投，因为，那是让这一立法取得进展的唯一出路。就休闲大麻合法化的全面公投，阿德恩总理承认，她很久以前使用过大麻（marijuana）。据说，现年40岁的新西兰女总理阿德恩，在这两项公投中，都投了赞同票。

从法律层面而言，安乐死目前在全球只有比利时ˎ卢森堡ˎ 荷兰ˎ加拿大等极少数国家可以合法实施。法国媒体在今年2020年初曾报道说，有越来越多的法国人前往比利时申请安乐死。

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