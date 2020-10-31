疫情泛滥 欧盟卫生部长达共识改革世卫 ：强化其功能提高透明度

世界卫生大会即将在11月9日复会前，欧洲联盟本周五（10月30号）召开卫生部长会议达成共识，表示将以强化世卫功能及要求提高透明度，作为敦促世卫改革的诉求。

广告 继续浏览后续

欧洲第二波新冠疫情日益加重，感染人数已经超过千万，法国，西班牙等国再次采取封策略试图遏制病毒蔓延。 如何改革在全球疫情防治问题上应该担负重要角色世卫组织的话题受到重视。 由于美国已宣布退出世卫，主打多边主义的欧盟认为此时是其在全球卫生领域发挥领导作用时机，因此强调欧洲疾病预防管制中心（ECDC）未来可发挥关键作用，应进一步探讨与世卫组织之间的合作。

据中央社报道，欧盟周五27成员国卫生部长举行视讯会议，会后发布声明指出，针对加强欧盟在世卫作用的草案结论达成共识，支持世卫启动了“大流行防范和应对独立小组”（IPPR）调查，但强调需要公正独立及全面性地进行。

这项草案指出，注意到世卫组织在当前地缘政治形势下面临挑战，尤其是在透明度、合作性、筹资和问责制方面的挑战。意即要求世卫应更加公开成员国分享疫情讯息的透明度。

疫情自在中国武汉爆发以来，国际对于中国是否即时如实与各国分享讯息抱持疑惑。

欧洲联盟今年5月在世卫大会提案、并广获各国支持通过一项决议案，要求对国际因应新冠肺炎疫情采取的措施进行独立评估调查，至于改革世卫组织，以德法为首的等核心国家认为“必须更独立，不受个别国家的左右”。

此外，世卫也因专家召开多次会议才达成“国际关注公共卫生紧急事件”（PHEIC）共识，外界认为未能即时向全世界示警，欧盟草案也建议世卫修订示警系统，提高通报重大疫情威胁的准确性。

欧盟卫生部长会议周五通过的草案，预计将在下周被正式采纳，届时将成为欧盟在世卫大会11月9日至14日复会上的立场。

另据报道，世界卫生组织周六表示，国际专家已与中国方面开完第一次视讯会议，宗旨是调查新型冠状病毒的动物起源。WHO专家坦言有迅速行动的政治压力，但重点是取得完善的科学结果。此举可能为实地调查病毒起源铺路。

该组织突发卫生事件执行主任莱恩（Michael Ryan）说，专家团队首先需要检视所有已完成的研究，好让未来实地调查时，可以在已知的基础上处理未知的问题。 但他指出，这种调查非常複杂，可能需要很长时间，例如专家过去探究中东呼吸道症候群（MERS）和严重急性呼吸道症候群（SARS）等疾病时，得花上好几个月、甚至好几年才能确定动物起源。

世卫组织先前因处理疫情行动不够迅速而饱受抨击，尤其美国总统特朗普政府指责世卫组织向中国卑躬屈膝。