第二波疫情大暴发 欧洲出台严厉抗疫措施 经济寒冬恐将至

欧洲第二波新冠疫情大暴发，法国比利时之后，英国和奥地利等国周六也宣布将再次封城禁足，其他多个欧洲国家也都纷纷采取更加严格的措施试图遏制疫情的蔓延。第二波疫情让欧洲经济复苏前景暗淡。

广告 继续浏览后续

英国首相约翰逊（Boris Johnson）周六宣布英格兰地区将从11月5日开始实施1个月的禁足令，酒吧和餐厅暂时拉下大门，只能提供外带服务；所有休闲和娱乐场所以及非必要性商家则将关闭。民众仅能与不同家户的民众在室外见面，且一次仅限一人。与3月第一次禁足令不同之处在于，这次大学与各级学校将继续开放。政府鼓励远程工作， 推出外卖服务的餐厅和酒吧可继续营业。但顶级运动赛事将可持续闭门进行。

英国已经有超过四万六千人被新冠病毒夺取生命，是欧洲死亡人数最高的国家，第二波疫情也十分凶猛，近期每天确诊人数达到5万人，总感染人数周六夜破百万。

奥地利政府周六也宣布了第二波大封锁与宵禁，从下周起至11月底。

法新社报道，各国的官方数字资料显示，第二波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情之下，本周至少14个欧洲国家的病毒相关住院人数达新高。欧洲35个国家总共有13万5000人目前在医院治疗2019冠状病毒疾病，而一周前相关病例则未达10万起。

通报数字增加最多的国家是塞尔维亚，住院人数增加97%；比利时攀升81%、奥地利增长69%，意大利上升65%。情况最严重的国家是捷克，每10万居民有62例病毒相关住院病例；其次是罗马尼亚有57例、比利时51例，以及波兰39例。

比利时周五也宣布更加严格的封城措施，德国尚未封城，但已强化限制措施来阻遏病毒扩散的速度。德国新增1.9万人染疫。

波兰单日确诊破2万创新高后，波兰政府周六晚上宣布，从下周开始对七成居民实施封城禁足限制。波兰近期爆发反对政府禁止堕胎的游行示威活动。

希腊政府周六宣布，将从下周二开始对首都雅典娜和其他的大城市实施部分限制，希腊总理说，目的是要试图让大家可以好好过个圣诞节。

控制h疫情，让民众得以购买圣诞礼物刺激消费，与家人团聚过节时不少欧洲国家采取严格措施的原因之一，英国首相约翰逊表示，今年的圣诞节将会很不一样，他希望实施这次严厉的抗疫措施后，英国人民在圣诞节期间可以同家人相聚。封城令于 12 月 2 日后可望逐步放宽。

实际上，再次封城的措施让商界大喊吃不消，欧洲经济想要复苏将更加困难，第二度封城代表企业寒冬即将到来。

西班牙城市掀起抗争潮，法国小镇长支持商店照常营业，各地零星出现对管制措施的反弹。