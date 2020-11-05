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Covid-19/经济/俄罗斯

俄罗斯：咖啡豆排挤茶叶

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En moyenne, selon des chiffres cités par le journal Kommersant, les Russes boiraient 21 litres de café par an.
En moyenne, selon des chiffres cités par le journal Kommersant, les Russes boiraient 21 litres de café par an. Pixabay
作者： 尼古拉
5 分钟

长期钟情于茶叶的俄罗斯民众是否正在转向咖啡豆？过去十年，咖啡饮品的在俄罗斯的销量不断增长，尤其是在大都市。2019年俄罗斯进口的咖啡首次超过了茶叶。

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据本台RFI记者Daniel.V周四（2020年11月5日）发自莫斯科的报道，这一数据在今年春季对外发布时引发关注。俄罗斯消费的咖啡首次超过了茶叶。2019年咖啡销量为18万吨，同期，茶叶销量为14万吨。在这个把茶叶尊为全民饮品的国度里，前所未见。这些茶叶的进口地来自印度ˎ 斯里兰卡或肯尼亚。

在俄罗斯，人们使用茶炊和烫手的茶杯，白天喝茶的画面属于民俗。然而，咖啡在过去十年强势出现在民众的思维和杯具中。在茶叶销量下降的同时，咖啡销量在不断攀升。

当地媒体报道说，俄罗斯的咖啡销量在本世纪初成倍增长。然而，咖啡在俄罗斯的故事才刚刚起步。尽管，进步显著，俄罗斯依然是咖啡消费小国，每人年消费量21升。相比之下，美国人是每年上百升，而全球最高人均咖啡饮用大国是芬兰，每人每年200升。

俄罗斯曾长期缺乏高品质的咖啡，那是在苏维埃时期。如今，咖啡在俄罗斯被赋予了对外开放的形象。而茶叶在俄罗斯地位则依然是无法绕越的。

Covid-19影响俄罗斯咖啡销量

Coronavirus可能会减缓咖啡消费在俄罗斯的上升态势，因为，俄罗斯人通常是喜欢在户外：餐馆或咖啡厅饮用咖啡。而在家时，如同春季封城时那样，茶壶和茶叶又居上风。

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