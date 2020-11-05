俄罗斯：咖啡豆排挤茶叶

长期钟情于茶叶的俄罗斯民众是否正在转向咖啡豆？过去十年，咖啡饮品的在俄罗斯的销量不断增长，尤其是在大都市。2019年俄罗斯进口的咖啡首次超过了茶叶。

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据本台RFI记者Daniel.V周四（2020年11月5日）发自莫斯科的报道，这一数据在今年春季对外发布时引发关注。俄罗斯消费的咖啡首次超过了茶叶。2019年咖啡销量为18万吨，同期，茶叶销量为14万吨。在这个把茶叶尊为全民饮品的国度里，前所未见。这些茶叶的进口地来自印度ˎ 斯里兰卡或肯尼亚。

在俄罗斯，人们使用茶炊和烫手的茶杯，白天喝茶的画面属于民俗。然而，咖啡在过去十年强势出现在民众的思维和杯具中。在茶叶销量下降的同时，咖啡销量在不断攀升。

当地媒体报道说，俄罗斯的咖啡销量在本世纪初成倍增长。然而，咖啡在俄罗斯的故事才刚刚起步。尽管，进步显著，俄罗斯依然是咖啡消费小国，每人年消费量21升。相比之下，美国人是每年上百升，而全球最高人均咖啡饮用大国是芬兰，每人每年200升。

俄罗斯曾长期缺乏高品质的咖啡，那是在苏维埃时期。如今，咖啡在俄罗斯被赋予了对外开放的形象。而茶叶在俄罗斯地位则依然是无法绕越的。

Covid-19影响俄罗斯咖啡销量

Coronavirus可能会减缓咖啡消费在俄罗斯的上升态势，因为，俄罗斯人通常是喜欢在户外：餐馆或咖啡厅饮用咖啡。而在家时，如同春季封城时那样，茶壶和茶叶又居上风。