涉用美国经费帮助中国研究 “千人计划”免疫学专家认罪

美国司法部11月12日发表声明宣布，参与中国政府“千人计划”的风湿病学教授和科研人员郑颂国针对在申请免疫学研究经费期间，向联邦政府隐瞒他与中国政府关系的指控承认有罪。

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现年58岁的郑颂国是内科医学教授，曾在俄亥俄州立大学和宾夕法尼亚州立大学领导一个自身免疫研究团队。他承认，曾向美国国立卫生研究院(NIH)申请科研经费时，隐瞒了他参加了中国“千人计划”以及与中国政府控制的一家中国大学有关联及合作的重大事实。根据法庭文件，郑颂国自从2013年以来就参加了中国人才计划。美国司法部指，郑颂国保证利用他在美国的研究为中华人民共和国的生物医学研究做贡献，而他没有向其美国雇主或国立卫生研究院披露利益冲突或他对外国的承诺。

据美国司法部此前介绍，郑颂国是今年5月22日在前往中国的转机途中被逮捕的。他在当天搭乘一架包机飞抵阿拉斯加的安卡雷奇（Anchorage），准备搭乘另一架包机飞回中国。他在机场被捕时，“随身带有三件大的行李、一个小手提箱、一个装有两台手提电脑的手提箱、三部手机、几个USB硬盘、几块银锭、几本家人使用的过期中国护照和中国的地契等物。”

郑颂国星期四在俄亥俄南区的联邦法庭露面，承认有罪。法官接受了他的认罪。据了解，向联邦政府提供虚假陈述的最高刑罚是五年监禁。法官将于今后宣布最终的量刑裁决。作为他的认罪的一部分，郑颂国承认，为了把美国国立卫生院大约410万美元的拨款用于发展中国在风湿病学和免疫学方面的专长，他在申请经费时撒了谎。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长约翰·德默斯（John C. Demers）表示，“由美国纳税人提供的联邦研究经费是为了造福美国社会，不是补贴中国政府。当联邦资金用于研究时，美国人民理应得到彻底的透明，对那些选择为了骗取这些资金而就其与外国政府关系的问题而撒谎的人，我们将继续追究他们的责任。”

"郑先生向中国承诺，他将加强中国的生物医学研究。在他得知他的美国雇主已经开始对他是否遵守美国纳税人资助的赠款规则进行行政程序后，他正准备逃离美国。"俄亥俄州南区联邦检察官德维利尔斯（David M. DeVillers）说。"今天的认罪加强了我们已被证明的承诺，既保护我国作为全球研究和创新领导者的地位，并惩罚那些试图利用和破坏这一地位的人。"另据当地媒体《哥伦布快报》(The Columbus Dispatch)当天报导，俄亥俄州立大学发言人给该报的电邮说，郑颂国未向该校披露他与一家外国机构的大量带薪工作，俄亥俄州立大学将其解职。

公开资料显示，郑颂国祖籍安徽池州，本科就读于安徽医科大学，1999年由复旦大学上海医学院研究生结业后，赴美国从事博士后研究工作。郑颂国还曾在法国奥尔良大学暨法国国家科学中心攻读并获得分子免疫学博士学位。1999-2002在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)医学院和美国南加州大学(USC)医学院从事博士后研究，期间在NIH担任短期访问科学家。2003-2012年任美国USC助教授，副教授和免疫耐受和调节中心主任、USC大使和大学教授晋升委员会委员。兼任法国国家科学研究中心正教授。2013-2014任美国宾夕法尼亚州大学（PSU）终身正教授，自身免疫性疾病研究中心主任等。