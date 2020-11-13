美政府遵照法院命令 暂缓执行对TikTok禁令

美国商务部周四（11月12号）决定暂不执行 TikTok 禁令，以遵守宾州联邦法院做出的判决，等待进一步的法律进展。

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法新社报导，美国政府基于国家安全疑虑，下令禁用TikTok，原应于今天生效，但联邦法官于10月30日发布强制令，挡下这道禁令，美国商务部因此在联邦公报中表示，将延后执行禁令。 根据声明，商务部将遵照这项（法院）命令；声明还提到，禁用TikTok的命令“已被禁止，在出现法律上的进一步发展之前，不会生效”。

美国政府先前要求TikTok母公司、中国的字节跳动公司在今天之前重整TikTok在美业务的所有权，以消弭国安疑虑，但字节跳动本周二也向华盛顿法院提出请愿，要求暂缓执行。 字节跳动公司10日声明表示，曾向美国政府提出延长30天执行的请求，因为持续有新的要求提出，且他们建议的解决方案是否会被接受也尚未明朗；不过这项请求尚未获批准。

美国总统特朗普（Donald Trump）于8月中旬签署行政令，以危害“美国国家安全”的名义迫使TikTok的中国母公司字节跳动ByteDance在90天内出售该平台在美国的活动，否则将禁止其在美国的活动。特朗普几个月来一直指控TikTok为北京谋取利益而窃取美国用户的数据。

有三名 TikTok 创作者针对特朗普政府的禁令提起诉讼，美国宾夕法尼亚州地区法院在 10 月 30 日对这起诉讼作出对Tiktok有利的裁决，叫停美国政府禁止向 TikTok 提供技术服务的禁令。美国司法部 12 号表示，已对禁制令提出上诉。

在谈判方面，在与多家公司进行谈判之后，字节跳动和TikTok提议成立一家新公司，由IT集团甲骨文Oracle作为美国的技术合作伙伴，以及零售巨头沃尔玛头作为业务合作伙伴。该项目似乎让美国政府满意，但仍在等待绿灯。