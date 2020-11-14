Covid-19 : 纽约餐馆宵禁 应对疫情复起

美国第一大城市感染率增加，纽约州采取卫生新措施，餐馆因宵禁提前关门。

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据本台RFI记者Carrie.N周六（2020年11月14日）发自纽约的报道，第48街上的Ava Estiatorio餐馆需在22点关门，比原先提前了两个小时。这是州长库默（Andrew Cuomo）看到Covid-19感染率升至2,9%后所做出的一项最新决定。病理追踪显示，疫情复燃是由于酒吧ˎ 餐馆ˎ 体育馆与私人节庆活动。所以，关门时间提前，私人聚集人数限制在十人以内。州长说，邻州已经这么做了，纽约州也将如此；不想听到康涅狄格州的人说，他们无法在自己家中聚会，那就去纽约聚会。

纽约州作为本次疫情的重灾区之一，留下了创伤，已有33 500人病亡。今年三月份上一波疫情爆发时，纽约州尤其遵规守矩，戴口罩毫无争议。学校也混合了体育与远程教学保持开课。检测是免费的，并受到鼓励，到外地旅行者理论上被要求隔离。然而，这一切依然不够，纽约州从11月13日周五起开始在餐馆实行宵禁。

目前无法得知限制措施将在何时结束。为适应抗疫之需，第48街上的这家餐馆在三月份至夏季，曾只提供外卖服务。之后，根据市政府建议，增加了室外餐桌，室内座位减少了25%，并为秋季整理了晒台。尽管如此，这家餐馆的经理Arturo依然感到不安。他表示，他的餐馆算是运气的，但依然无法盈利。如今，又进入了死气沉沉的冬季；不知道之后是否还能继续营业，或者只准使用25%的接待能力？有传闻说，宵禁还将提前到20点。一切都还不明朗。此外，纽约市的学校可能会再度关门。