日本新增感染者暴增 首相修正支援旅游活动轨道

菅义伟首相21日下午,在首相官邸召开新型冠状病毒感染症对策本部会议,有关感染迅速地扩大的地域,围绕旅游支援事业“Go To Travel”发表见解。

20日又有2427人的新感染者,连续3天更新历史最新纪录。各地方知事开始实行预约旅游设施的退款和停止接受新的旅行者等措施,截至18日为止,病床使用率为25%以上的都道府县达到9个,很可能发生医疗崩溃。

在会议上,菅义伟就旅游支援项目“Go To Travel”表示,将采取暂停以感染扩大地区为目的地的新的旅行预约等措施。

菅义伟还指出:要求各地在“Go To Eat”活动中停止发行新的超值食品券和限制利用积分。

而日本政府的新型冠状病毒感染症对策小组会20日汇总建议,要求中央政府及都道府县研究在疫情急速扩大的地区,实行三周里缩短餐饮店的营业时间,调整“Go To活动”的的方式。要求将被判断相当于显示疫情4个级别中第二高的“第三阶段(感染骤增)”地区排除“Go To Travel”对象之外。此外,现在餐饮店等正在实行使“Go To Travel”中的“Go To Eat”项目的超值餐券,价值相当于购券额的125%,东京都19日开始发售。对策小组会20日汇总建议还写入停止新发行“Go To Eat”超值餐券。

这些方针的运用,将与都道府县知事合作进行,并希望国民在会餐时采取戴口罩等感染预防措施,对于是否再次发布“紧急事态宣言”,菅义伟表示:对于社会经济活动,为了避免采取产生更大影响的措施,国民的合作是不可缺少的。