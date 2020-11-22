加拿大魁北克私立高中印度学生大增

加拿大魁北克私立高中里印度学生大增，因警方本周展开的一次反腐行动而成为舆论关注焦点。蒙特利尔一个教学组织的两名前雇员遭逮捕。

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魁北克私立高中招收来自印度学生的程序进入了加拿大司法调查人员的视野。当地警方的常设反贪组周五开展行动，抓捕了两名妇女，她们之前是一个教学组织的雇员。她们涉嫌绕越常规程序，方便印度人前往加拿大移民。

据本台RFI记者Pascale.G周日（2020年11月22日）报道，这两名在加拿大警方反贪行动中遭逮捕的妇女，被控帮助印度学生在加拿大学校里注册提供假文件。来自蒙特利尔的消息说，最近几年，魁北克私立高中自印度招收新生的人数暴增。他们现在的人数比法国学生与中国学生加起来的总合还要多出一倍。这一现象之所以更加让人起疑的是，魁北克私立高中并不多。

蒙特利尔教学机构中的两名前雇员被捕，恰好是卷入了国际新生的招收事宜。这一事件显得不清不楚。事实上，在魁北克就读的大学生，可以比在国外的申请人更容易获得当地长期居留。

接受加拿大教育可以方便年轻的印度人居留，但这并不是免费的。在魁北克，私立中学的学费昂贵，每年超过15000欧元。这一新市场竞争激烈，而且缺少规范。