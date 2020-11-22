新冠疫情：德国感染人数持高不下

德国新冠病毒感染人数持高不下，为此，政府和各联邦州可能将目前严格的防疫管控措施延长到圣诞节前。

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据德国广播电台报道，由于德国新冠病毒感染人数持高不下，多位州长表示，目前没有松动防疫管控的余地。到十一月三十日有效的防疫管控措施应延长到圣诞节前。但为了让人们庆祝圣诞节，圣诞节期间可能会松动管控。

默克尔总理将于周三和各州州长再次举行新冠峰会，以确定12月的管控措施。

根据《图片报》的消息，由最大党联盟党领导的联邦州全都打算将目前的管控措施延续到圣诞节前。

与此同时，柏林、法兰克福等多个城市于周日举行了反对防疫管控的示威游行。

据《南德意志报》报道，默克尔总理在20国视频峰会上，要求全球努力应对新冠病毒，并要求在疫苗分配上进行紧密合作。默克尔认为，新冠大流行是一个全球挑战，“只能通过全球努力来战胜。”但就在欧盟、中国和俄国都呼吁支持最贫穷国家的时候，美国总统特朗普却去打高尔夫球去了。

据柏林罗伯特科赫研究所周日公布的数据，德国一天内新增感染人数为15741人。总计感染人数达918269人。新冠病毒带来的病亡人数达14022人。德国目前的感染再生率为1。即1个患者会带来1个新感染。科赫研究所所长韦兰德表示：“感染人数仍然太高。”

根据德国目前的管控措施，人们在公共场合必须戴口罩，并保持1.5米的距离。文体活动全部被冻结。餐饮业只允许外卖。聚会只允许两个家庭十人以下。但学校，幼儿园和商店继续开放。