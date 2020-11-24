白宫首席防疫专家福奇：民众普遍接种新冠疫苗，美国明年实现群体免疫

美国将推动史上最大规模的疫苗配发与接种行动，可望于12月11日起为优先族群接种疫苗，明年5月前为70%美国人接种疫苗。白宫首席防疫专家、国家过敏和传染病研究院(NIAID)院长福奇(Anthony Fauci)表示，美国有可能在明年达成群体免疫，从而让国家恢复正常。

广告 继续浏览后续

CNN等媒体报道，联邦疫苗分发计划“神速行动”（Operation Warp Speed）负责人斯拉维（Moncef Slaoui）表示，根据目前的时间表，辉瑞（Pfizer）药厂已经申请紧急许可，食品与药物管理局（FDA）将在12月10日开会，一旦疫苗获得授权，可在24小时内开始运往各州，换言之最早11日或12日就能开始注射。

福奇接受哥伦比亚广播公司(CBS)《面对国家》(Face The Nation)访问，表示疫苗的出现犹如救援，他说：美国现在的疫情非常艰困，只要再撑一下，就马上能使用疫苗。

虽然目前莫德纳(Moderna)和辉瑞(Pfizer)疫苗评估效力极佳，但若要达到群体免疫，只有40%或50%的民众接种仍不足够。福奇表示有民调指出，国人仍对疫苗抱持怀疑态度，许多人持观望态度或无意接种。他表示：我们必须尽力提高接种疫苗的人数，因此，必须让疫苗研发与核准的过程更加透明，帮助民众了解疫苗。

福奇说：如果大批民众踊跃接种疫苗，我们将在适当的速度下，逐渐达到群体免疫，让国家恢复正常。

一年一度的感恩节假期即将到来，估计全美将有5000万人外出旅行，因此福奇特别呼吁大众做好防疫。他说尽管航空公司有防疫措施，但旅客在机场群聚仍有感染风险；在家庭聚会中，老年人或已有健康问题的家人，更将成为高危险群，必须格外谨慎。

福奇表示感恩节的几周后，恐怕出现确诊潮。但他说目前确诊人数不断提升，并不代表没有希望。福奇仍奉劝国人勤洗手、戴口罩和保持社交距离，减少感染风险。