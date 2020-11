印度再禁43个危险中国应用程式 阿里支付宝和香港Lalamove须下架

印度政府再以国家安全为由,下令禁用43个中国应用程式,当中包括阿里巴巴旗下的支付宝和阿里速卖通(AliExpress),以及香港公司Lalamove的印度业务。这是印度自6月与中国发生边境冲突以来公布的第四批禁用中国应用程式(Apps),令须下架的中国应用程式累积至267个。中国反对印方做法。

印度电子信息科技部前(24日)日公布,被禁使用的43款流动应用程式,涉及的活动损害印度的主权与领土完整、国防、国家安全和公共秩序。印度早前已指出,部分被要求下架的程式,暗中将用户数据传送回中国,同时暗藏破坏国家主权风险。

今次受禁的Apps多由中国开发,阿里巴巴集团首当其冲,AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付宝等程式,用户须将之下架。另外还有热门软件名片处理器全能王(CamCard),以及一些速递、交友、聊天、网络游戏、直播及影视类型软件。

中方对此表示严重关切,外交部发言人赵立坚昨日在记者会上强调,中印经贸合作的本质是互利共赢,印方应立即纠正这一歧视性的做法,避免给双方合作带来更大的伤害。他续称,印方自6月起已4次以维护国家安全为借口,对拥有中国背景的手机应用程序采取禁用措施,做法明显违背市场原则和世贸组织规则,严重损害中国企业合法权益,中方对此坚决反对。

中印6月发生边境冲突,造成20名印度士兵死亡和75人受伤,两国关系自此恶化。在过去三批被印度禁用的224个手机应用程式中,不乏华人圈子非常流行的TikTok、微博、微信和百度等。另外,印度政府亦陆续宣布,公共采购和道路、铁路、发电厂等公共基础建设禁止中资参与,并要求部门采购时必须以本地生产的产品为主。

附:43款受禁手机软件程式如下:

1. AliSuppliers Mobile App

2. Alibaba Workbench

3. AliExpress

4. Alipay Cashier

5. Lalamove India

6. Drive with Lalamove India

7. Snack Video

8. CamCard – Business Card Reader

9. CamCard – BCR (Western)

10. Soul- Follow the soul to find you

11. Chinese Social

12. Date in Asia

13. WeDate

14. Free dating app

15. Adore App

16. TrulyChinese

17. TrulyAsian

18. ChinaLove

19. DateMyAge

20. AsianDate

21. FlirtWish

22. Guys Only Dating

23. Tubit: Live Streams

24. WeWorkChina

25. First Love Live

26. Rela

27. Cashier Wallet

28. MangoTV

29. MGTV

30. WeTV – TV version

31. WeTV – Cdrama, Kdrama&More

32. WeTV Lite

33. Lucky Live

34. Taobao Live

35. DingTalk

36. Identity V

37. Isoland 2

38. BoxStar

39. Heroes Evolved

40. Happy Fish

41. Jellipop Match

42. Munchkin Match

43. Conquista Online II