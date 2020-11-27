民调：市民评施政报告27.2分创新低 过半人给特首0分已属敌意评分

被民主派评为面向大湾区的香港施政报告，在市民心目中的评分，只有27.2分，录得这个自1999年开始的民调的最低得分，是连续两年创低分；而负责发表施政报告的特首林郑月娥，民望亦「显着下跌」至26.8分，当中有52%更给了她零分，属敌意评分。

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香港民意研究计划在施政报告发表后进行实时调查，成功访问713人，结果显示，有19%受访者对报告表示「满意」，表示「不满」的有64%，当中，给报告零分的有42%。调查又显示，17%受访者表示施政报告发表后对香港前途的信心有所增加，但表示信心减少的有63%，即前途信心效应净值为负46个百分点。

至于特首林郑月娥，其民望在昨日发表施政报告后显着下跌，最新评分为 26.8 分，支持率为 16%，反对率为 74%，民望净值为负 57 个百分点。香港民研副行政总裁钟剑华表示，有过半数人给予特首零分的评分，基本上已到了敌意评分的阶段。

他指出，报告明显是面对大湾区以及向北京表中，难怪他身边不少朋友观看直播一阵子后便不再观看。他重申，施政报告得分很低，反映了如果港府不正视过去一年半的问题，不尝试扭转问题造成的后果，将很难有效施政。