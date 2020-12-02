美国将开始接种新冠疫苗，年底接种人数2000万，至明年6月人人接种

美国辉瑞与德国生物科技研发的新冠疫苗有效率高达95%

美国即将开始全国范围的接种新冠疫苗，今年年底前接种人数2000万，到明年6月有足够的疫苗供全部美国人口接种，到2022年初至年中，美国的新冠疫苗可供世界80亿人口接种。

广告 继续浏览后续

美国政府疫苗项目负责人斯劳伊（Moncef Slaoui）周二接受《华盛顿邮报》采访表示：这意味着美国会在2021年下半年控制住新冠疫情。

彭博社报导说：美国副总统彭斯12月1日宣布，将在12月的第3周开始分发新冠病毒疫苗，美国食品与药物管理局（FDA）将迅速批准第一批疫苗的紧急授权。各州州长可以自行决定谁优先接种疫苗，联邦政也将全力支持州政府选择的分配计画。

疫苗项目负责人斯劳伊表示，疫苗研发公司获得授权后24小时内，最多36至48小时，新冠疫苗就可注射到人体手臂。

疫苗研发公司辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）在11月30日，已向FDA申请新冠疫苗紧急使用授权。根据临床试验的结果，这2家公司推出的疫苗有效性都超过90%。

联邦疾病防治中心(CDC)建议，第一批新冠疫苗应优先给2100万名医护人员与300万人的疗养院等长照机构使用。

联邦运输部1日宣布已规划多项措施，与多个政府部门、航空公司、快递公司等私人企业合作，以确保新冠疫苗安全迅速地向全国配送。