遭美制裁香港4官员忽然“富贵”人人一笔清还房贷

新被美国制裁的四名中港官员，左上起：刘赐蕙、邓中华、李桂华及李江舟

自美国财政部11月10日公布扩大制裁中国及香港官员名单之后，因被指削弱香港人权自由而遭美制裁的香港官员或前官员前后一共有9人，其中有4人名下拥有尚未清还的银行房贷，然而根据网媒香港01报道，他们个个最近都一笔过悉数清还房贷。

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在美国财政部的制裁下，所有银行都不能与名单上的官员有任何生意的往来。位于名单之首的特首林郑月娥最近接受南华早报的访问时承认，由于制裁的关系她只能将每月工资以现金领取，放在家中几乎塞满了抽屉。因此银行也自然需要即时与名单上的官员断绝户口往来，包括房贷。

美国财政部于11月10日公布扩大制裁中国及香港官员名单，包括警务处副处长（国家安全）刘赐蕙、警务处国安处高级警司李桂华、港澳办副主任邓中华，以及中央政府驻港国安公署副署长李江舟。

继刘赐蕙于11月26日还清其半山嘉富台物业的创兴银行按揭，香港01最新发现，李桂华于本周三（2日）一笔过还清其蓝田丽港城物业的中国银行香港按揭。警务署回覆香港01查询称，相关事宜为李桂华高级警司的私人事务，与工作无关；并正等待中银香港回覆。

报道指出，土地注册处最新注册资料显示，李桂华以个人名义持有的蓝田丽港城单位，于2013年12月以480万元购入，当中的336万元（港币，下同）贷款由中国银行承造一按，剩余的144万元款项则由政府借出二按，可以“零首期”买楼。

自美国宣布制裁后，李桂华于今年4月9日签署“Receipt on discharge of a charge”解除法定押记，还清政府借出的144万元款项，文件于同月22日交付土地注册处登记。相隔8个月后，最新资料显示，李桂华于本月2日再次签署解除法定押记，一笔过还清由中银香港的所有物业按揭贷款，相关文件亦于3日交付土地注册处登记。

李桂华持有的蓝田丽港城单位，实用面积为517平方英呎，属两房间隔，一间主要银行最新估价为805万元。

公布制裁当日，李桂华透过警察公共关系科回覆传媒查询称，维护国家安全是任何地方的警务人员理所当然的责任，他会继续做好这些工作，并指“服务警队、捍卫香港，是我的终身责仼和荣誉。美国不公平的制裁不会动摇我护法执法的决心”。

而警务处最新回覆称，相关事宜为李桂华高级警司的私人事务，与工作无关。

李桂华属被制裁港官中官阶最低的一位，属警务处“高级警司”职级，有警队高层曾分析相信是因为李桂华曝光率高。

自美国今年8月及11月先后两轮宣布中国及香港官员合共15人的制裁名单，当中四名香港官员包括律政司司长郑若骅、警务处处长邓炳强、警务副处长（国家安全）刘赐蕙以及警务处国安处高级警司李桂华的名下仍有物业按揭尚未还清，惟8月起涉事四名官员已先后清还物业的按揭，当中李桂华是最后一名香港官员还清按揭。