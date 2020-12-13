德国专家：中国又将成为世界汽车市场火车头

新冠病毒大流行期间，全球汽车销售下降。但德国专家认为，中国未来几年的增长率会很高，而欧洲市场的复苏则比较困难。由于内需低迷，德国汽车业可能会失去数千个工作岗位。

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据德国N-TV电视台报道，新冠危机后，中国汽车市场可能发展最好。根据可期待的预期增长和中国对病毒大流行的成功遏制，德国行业观察家费迪南德杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）预计，德国生产商的状况将趋于稳定，在中国市场上更是如此。但另一方面，德国国内的压力可能会进一步增加。持续疲软的需求有可能进一步危害德国的汽车工作岗位。截至2021年12月，德国汽车行业的直接就业岗位将减至 75万至 77万个，而2019年底尚有 82.3万个。该项计算结果取决于消费行为、新冠疫情发展情况以及经济的整体趋势，而所有这些因素都可能还会变动，因而还有波动余地。不过，杜登霍费尔教授原则上认为，未来数年，中国“将再次成为世界汽车市场的火车头”。

与此相反，深度危机后，欧洲销售市场的恢复进程将"特别艰难和长期"，2021 和 2022年的数值也将低于新冠危机前的水平。在这里，2020年的严重衰退还会延续。此外，欧洲市场已部分饱和，因此，不会很快出现消费者大规模购新车的情况。

中国情况则全然不同：2022年，该国市场将重新达到2018年时的水平，“在美国总统特朗普发动的关税战前，那是迄今新车年度销售量最高的一年。” 2021年，中国汽车市场将增长8％，2022再增长6.5％。德国同期将分别增长7％和2％，美国相继增长5％。在欧洲，如果发生预期中的硬脱欧，英国汽车市场将特别低迷：预测2021年将负增长4％，2022年微弱增长1％。

2021年和2022年，世界汽车市场将总体分别增长5.2％和4.7％。