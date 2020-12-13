艰难抗疫：德国自周三实行更严格的封锁

鉴于德国新冠疫情日益紧张，新冠感染人数和病亡人数不断攀升，德国决定于周三起开始更严格的封锁，公共生活将广泛停摆。

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据德国电视一台和德国广播电台报道，德国总理默克尔于周日和所有16个联邦州州长举行磋商会议后宣布，自本月16日起至明年1月1日，德国公共生活将广泛停摆。除了与日常生活息息相关的商店如食品超市、药店、银行、卫生用品店等仍然可以营业外，其余商铺如理发店，按摩店，服装店等一律停止营业。学校和幼儿园也全部关门三周。政府呼吁人们在此期间尽量避免不必要的旅行，但不禁止旅行。

默克尔说，“11月初开始执行的局部封锁措施显然不够。”新冠病毒确诊病例的指数性增长一度得到抑制，但是随后出现了“侧向移动”，近几天来更是再次出现指数性增长。默克尔指出，现在收紧防疫措施会对圣诞和新年假期形成影响。“但是我们被迫采取这样的行动，而且我们也正在行动。”“我们的目的是防止医疗系统出现超负荷局面。”

根据最新的防疫措施，亲朋好友仍然可以聚会，但是人数必须限制在五人以内。圣诞节三天内，可邀请四人到家聚会。除夕夜禁止人群聚会。元旦前禁止销售烟花鞭炮。德国今年的除夕夜因此将是一个十分安静的夜晚。

由于再次采取全面停摆措施，针对企业的政府补贴还会进一步扩大。受到倒闭影响的公司可获得最高补贴。据估测，过去一个月柔性封锁期间，政府过渡性援助提供的补贴超过110亿欧元。

德国城市和群体等对联邦和各州共同达成的硬性封锁措施表示理解。但也有批评之声说，新措施将对德国公共生活和经济带来灾难性打击。

根据柏林罗伯特科赫研究所周日公布的数据，德国周日单日确诊新患者高达20200人，比上周日多出2千多人，总计患者达1320616人，病亡人数达21787人。