彭斯夫妇直播接种新冠疫苗：希望给予美国民众信心安慰

美国副总统彭斯夫妇12月18日通过电视直播公开接种新冠疫苗。彭斯表示，“希望此举能成为美国人民信心和安慰的来源。”

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彭斯与夫人凯伦·彭斯（Karen Pence）当天清晨在4名医务人员和白宫卫生官员的帮助下，接种了美国辉瑞公司（Pfizer）生产的新冠疫苗。在场的美国公共卫生局长(The U.S. Surgeon General)亚当斯(Jerome Adams)也接种了同一疫苗。此前，美副总统办公室称，此举是为“增强疫苗在美国人心中的安全性和有效性，为他们建立信心。”

接种过程中，只见医护人员在打针前询问三人是否有严重的过敏反应史，并建议他们在21天后接受第二剂。这一过程经彭斯推特帐户和美国多家电视台直播。事后，彭斯在推特上写道，“我们在历史性的一周结束时聚集在一起，向美国人民申明，希望就在路上。”他续称，“第二夫人和我很荣幸能站出来接受安全有效的冠状病毒疫苗，我们希望它能成为美国人民信心和安慰的来源。”

此前消息显示，美国当选总统拜登预计将于下周初首次接种新冠疫苗，并计划在公开场合接种。美国当选副总统贺锦丽也将在公开场合接种新冠疫苗，不过具体的时间和细节尚未确定。据了解，美国于12月14日开始新冠疫苗接种，首批接种人群为医护人员和生活在养老院等长期护理机构的群体，但对于广泛人群的接种还需时日。

值得一提的是，有记者17日在记者会上向俄罗斯总统普京提问，他是否接种了新冠疫苗。普京回答称，根据专业指导意见，他现在不属于推荐接种疫苗的年龄组，因此他暂时没有接种。但在之后得到允许后，他会尽快接种新冠疫苗。

普京回答这个问题时再次强调，俄罗斯的新冠疫苗安全有效，他认为没有理由不接种。普京还指，大规模接种疫苗是战胜疫情最好的方式，由此能够达到“群体免疫”。